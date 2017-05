Waldshut-Tiengen Brücken bauen, wo Bäder schließen: Waldshuter suchen Tiengener für einen gemeinsamen Chilbi-Heimatabend

Für den Heimatabend der Waldshuter Chilbi suchen die Organisatoren Tiengener mit Spaß am Theater. Im gemeinsamen Stück soll die Geschichte der Doppelstadt Waldshut-Tiengen authentisch thematisiert werden.

Wenn der Sohn eine Tiengenerin als neue Freundin nach Hause bringt, kann das bei einem stolzen Ur-Waldshuter schon zu Sorgenfalten führen, denn er fragt sich: "Kann aus Tiengen überhaupt etwas Gutes kommen?" Zur Beantwortung dieser Frage werden in Waldshut gerade fieberhaft Tiengener gesucht, denn die 549. Waldshuter Chilbi rückt näher. Das Bürgertheater am traditionellen Heimatabend widmet sich der gemeinsamen Geschichte der Doppelstadt. Unter dem Titel „Waldshut-Tiengen“ werden Ereignisse erzählt, beginnend bei den selbstständigen Anfängen, über die Nachbarschaft und Rivalität, bis hin zur Zusammenlegung bei der Gemeindereform.

„Da wäre es natürlich ideal, wenn die Tiengener von Tiengenern gespielt würden“, sagt Margret Teufel, Vorsitzende der Vereinigung Alt Waldshut. Zusammen mit anderen Gruppen organisiert sie den Heimatabend. Die Aufrufe, gestartet über persönliche Netzwerke und auch das soziale Netzwerk Facebook im Internet, zeigen schon Erfolge: Die Klettgauer Heimattracht Tiengen konnte bereits gewonnen werden. Erste Leseproben Anfang Mai haben laut Margret Teufel gut funktioniert. Man spricht eben doch dieselbe Sprache. Die heute oft spielerische Rivalität erhalte aber angesichts aktueller Debatten neuen Zündstoff. Auch deshalb will man mit dem gemeinsamen Stück neue Brücken bauen, wo alte Bäder schließen. Man hoffe, dass die oft freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereinen der Doppelstadt noch verstärkt werden können, so Margret Teufel.

Unterstützt wird die Umsetzung durch die Recherche des Waldshuter Historikers Christian Ruch sowie Babette Steinkrüger und Wolfgang Schmidt von der Theaterwerkstatt Heidelberg. Der Landesverband Amateurtheater schießt finanzielle Mittel zu. Demnach fehlen nur noch die engagierten Tiengener, ohne die der diesjährige Heimatabend höchstens ein halber Erfolg werden könnte. Schließlich endet auch das Stück mit einer versöhnlichen Episode.

Alle Tiengener, die Lust haben, an dem großen gemeinsamen Spaß teilzunehmen, aber auch alle anderen, die beim Bühnenaufbau und anderen Vorbereitungen mithelfen möchten, können sich per E-Mail an die Vereinigung Alt Waldshut wenden (vorstand@alt-waldshut.de).

Die Chilbi

Die Waldshuter Chilbi findet in diesem Jahr zum 549. Mal statt. Ihren Ursprung hat sie im Jahr 1468, als die Belagerung durch die Eidgenossen der Legende nach erfolgreich abgewehrt werden konnte. Die diesjährige Chilbi findet von 18. bis 23. August statt. Der Heimatabend ist am Samstag, 19. August, in der Kaiserstraße.