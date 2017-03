Waldshut Birgit Lieschke bleibt Vorsitzende des TSC Blau-Weiß weiter an

Mitglieder des TSC Blau-Weiß haben in ihrer Hauptversammlung die langjährige Vorsitzende Brigit Lieschke bestätigt. Der Verein trainiert an allen Wochentagen unterschiedliche Stile.

Waldshut – Die Vorsitzende des Tanzsportclubs Blau-Weiß Waldshut, Birgit Lieschke, blickte in der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Sie berichtete, dass sämtliche Wochentage mit Unterricht besetzt sind, ein Vertrag mit dem Jugendamt abgeschlossen wurde und die Kasse ausgeglichen ist.

Zum neuen Kassenprüfer wurde Enrique Fass einstimmig gewählt. Er kommt aus Würenlingen/Schweiz, tanzt in einer Hobby-Gruppe und vervollständigt am Freitag seine Tango-Argentino Kenntnisse. Die anstehende Wahl der Vorstandsposten übernahm Willy Riegger vom Sportausschuss Waldshut. Sportwart und Jugendwartin waren schon in den jeweiligen Versammlungen gewählt worden und mussten in der Hauptversammlung nur noch bestätigt werden. Sportwart wurde wieder Wolfgang Lieschke und Jugendwartin Sigrun Bögi. Desiree Hilbring stellte sich wieder als Schriftführerin zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Da weder im Vorfeld noch am Abend ein Pressewart gefunden wurde, hat sich Birgit Lieschke bereit erklärt, dieses Amt auszuführen. Auch das Amt des Vorsitzenden stand zur Wahl. Birgit Lieschke forderte ihre Kritiker auf, sich zur Verfügung zu stellen. Da hier keine Meldung erfolgte, stellte sie sich wieder zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Sie ist seit 2004 Vorsitzende des TSC Blau-Weiß, Turniertänzerin und Turnierleiterin.

An der Hauptversammlung wurden auch einige Paare für ihre langjährige Mitgliedschaft im Tanzsportclub Blau-Weiß geehrt. Für zehn Jahre Ana Lia und Enrique Fass aus Würenlingen sowie Olga und Evgeny Kalenkin aus Waldshut. Danken konnte der Verein für 20 Jahre Mitgliedschaft Silke und Ulger Florek aus Bad Säckingen, Petra Leber aus Höchenschwand und Manuela Krone aus Bonndorf, die außer Turniertanz auch als Kassenwartin und Übungsleiterin im Verein tätig war.

Besonderen Dank erhielt Manfred Schlegel für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Flaschenwart und als Unterstützer seiner Ehefrau Carola bei der Tanzausbildung am Montag und der seit 6. März angefangenen Anfängergruppe Standard/Latein. Zum Abschluss der Sitzung beschloss der Tanzsportclub, weitere Mitglieder zu werben.