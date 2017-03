Waldshut-Tiengen Bildungsangebot wächst weiter: Die Planung für die neue Berufsschule in Waldshut schreiten voran

Zum Schuljahr 2018/19 soll die Berufsschule für Sanitäranlagenmechaniker und Heizungsbauer starten. Der Kreistag hat die Millionen-Investition genehmigt. Grund für die neue Schule: Die bisherige zieht von Rheinfelden nach Schopfheim – für die Azubis würde dies ein bis zu zwei Stunden längerer Schulweg bedeuten. \"Unzumutbar\", so das Fazit der Verantwortlichen.

Die Planung der neuen Berufsschule für Sanitäranlagenmechaniker und Heizungsbauer werden immer konkreter. Nachdem der Kreistag vor rund einem Jahr die Einrichtung einer Berufsschule für Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, so die offizielle Bezeichnung, an den Gewerblichen Schulen Waldshut beschlossen hatte, hat sich das Gremium nun mit den genauen Räumlichkeiten, nötigen Umbauten und deren Kosten befasst.

Da bei den Gewerblichen Schulen Waldshut keine Räumlichkeiten mehr frei sind, wird die Berufsschule in der Bildungsakademie in der Friedrichstraße errichtet. Bereits seit 2005 hat der Landkreis von der Handwerkskammer Konstanz dort Räumlichkeiten erworben und den Fachbereich Kfz-Technik der Gewerblichen Schulen untergebracht. Ein Teil der Räume, darunter Umkleideräume, Lagerfläche oder die Kfz-Werkstatt, wird sowohl von Landkreis als auch Bildungsakademie genutzt und gegenseitig bezahlt.

Durch die neue Berufsschule wird nun eine Neuordnung nötig. Der Landkreis wird das gesamte erste Obergeschoss kaufen und dort die Berufsschule sowie weitere Klassenräume für den Fachbereich Kfz-Technik einrichten. Dafür werden Flächen im Erdgeschoss an die Handwerkskammer Konstanz verkauft. Insgesamt geht die Planung des Landratsamtes für die Räumlichkeiten, Umbau und Sanierung und die Ausstattung von Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro aus. Die Höhe möglicher Fördergelder ist noch nicht bekannt. Der Kreistag hat den Investitionen zugestimmt. „Das wohnortnahe Berufsschulangebot erhöht die Attraktivität dieses Berufsfeldes und sichert langfristig das Ausbildungsangebot und den Personalbedarf innerhalb des Landkreises“, hieß es in der Beschlussvorlage zu den Vorteilen des neuen Schulangebots.

Auch Thomas Kaiser, Kreishandwerksmeister in Waldshut und selbst in der Sanitär-Branche tätig, freut sich auf das neue Angebot: „Wenn man in die Bildung investiert, investiert man immer am richtigen Ort. Die geplante Berufsschule ist eine gute Sache und eine Erleichterung für die Auszubildenden.“ Denn derzeit besuchen die etwa 135 Berufsschüler der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aus dem Kreis Waldshut die Gewerbeschule in Rheinfelden. Doch im Landkreis Lörrach sind Neustrukturierungen geplant, die einen Umzug nach Schopfheim vorsehen. Für die 135 Schüler würde das ein bis zu zwei Stunden längerer Schulweg bedeuten. „Das wäre unzumutbar“, betont Thomas Kaiser.

Die Neustrukturierung in Lörrach und der Schulstart in Waldshut sollen zeitgleich zum Schuljahr 2018/19 erfolgen. Bis dahin ist der Schulbetrieb in Rheinfelden gesichert. Alle vier Berufsschul-Klassen in Waldshut werden laut Auskunft von Thomas Kaiser zweizügig, also mit mehr als 34 Schülern geplant. „Die Auszubildenden-Situation in unserer Branche ist sehr gut“, fasst Kaiser zusammen. Und durch das wohnortnahe Bildungsangebot könnte sie aus seiner Sicht weiter verbessert werden.

Bildungsstandort