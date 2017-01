Tiengen Bewegung am Sulzerring: 300 Stellplätze sollen entstehen

Auf dem Gelände in Tiengen soll eine mindestens zweistöckige Tiefgarage gebaut werden. Die Firma Schleith hat für das Projekt auch das Autohaus Hochrhein gekauft. Es hat den Betrieb bereits eingestellt. Der Volksbank-Neubau soll unterdessen im Frühjahr starten.

Die Firma Schleith hat das Gelände des Autohauses Hochrhein in Tiengen erworben. Das Areal wird Teil des Geschäftshausprojektes mit Tiefgarage am Sulzerring. Das bestätigte Claus Schleith jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung. Am 30. November hat das Autohaus den Betrieb eingestellt. Kunden werden auf der Internetseite der Firma an das Autohaus Amann in Stühlingen verwiesen. Laut dem Stühlinger Betrieb werden Kunden aus Tiengen auf Wunsch übernommen.

Auf dem Parkplatz am Sulzerring sowie auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Hochrhein soll laut Investor Claus Schleith eine Tiefgarage mit mindestens zwei Etagen entstehen. Mit dem Rückbau des Autohaus-Gebäudes soll laut Schleith Ende März bis Anfang April begonnen werden. Ebenfalls abgerissen wird das Haus an der Heckerstraße gegenüber des Geschäftes Schertle. Claus Schleith: "Es wird auf dem gesamten Areal dann rund 300 Stellplätze geben."

Ebenfalls im Frühjahr soll mit dem Bau des Volksbank-Neubaus am jetzigen Volksbank-Standort begonnen werden. Joachim Mei, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein: "Aktuell stehen wir noch in Verhandlungen bezüglich des Mietvertrages mit H&M. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, legen wir los." In dem vierstöckigen Neubau sollen Wohnungen und Geschäftsräume entstehen. Joachim Mei schätzt, dass das neue Gebäude, in dem auch wieder die Volksbank ihre Filiale betreiben wird, spätestens 2019 fertiggestellt sein wird. Somit werden die Arbeiten am Volksbank-Neubau vor denen des Klettgau-Carrees starten. Beide Projekte stehen im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm Innenstadt Süd.

Wann mit dem Bau des Klettgau-Carrees auf dem jetzigen großen Parkplatz am Sulzerring begonnen wird, kann Claus Schleith noch nicht abschätzen. Aktuell würden noch Gespräche mit potenziellen Mietern laufen. Im geplanten Klettgau-Carree sollen Flächen für Handel, Dienstleistungen und Hotel entstehen.

Erste Anzeichen für die Sanierung Innenstadt Süd gab es bereits vor knapp einem Jahr, als die 23 Bäume auf dem öffentlichen Parkplatz am Sulzerring in Tiengen gefällt wurden.

Innenstadt Süd

Ziel des Sanierungskonzeptes ist es, den südlichen Innenstadtbereich in Tiengen durch eine bauliche Entwicklung aufzuwerten und zu stärken. Zudem soll die Verkehrsführung zur Erschließung des Gebietes verändert werden. So sollen beispielsweise die Untere Hauptstraße, Heckerstraße, Brühlgasse und Sulzerring vom Durchgangsverkehr entlastet werden.