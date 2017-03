WaldshutTiengen Bewegend: Klavierkonzert mit Aeham Ahmad in Tiengen

Der Pianist Aeham Ahmad bewegt mit seiner Musik und seiner ergreifenden Dokumentation über ein palästinensisches Flüchtlingslager im Tiengener Ali.

Tiengen (sus) Für die in Windeseile ausverkauften Karten hatte die Ankündigung des Konzerts des "Pianisten aus den Trümmern" Aeham Ahmad gesorgt. Hartmut Schölch vom Kulturamt hatte ihn auf Anregung des Helferkreis für Asyl im Rahmen des World Town Festival zu einem Konzert in das Ali in Tiengen eingeladen. Das Konzert habe ihn persönlich sehr bewegt, erklärte Oberbürgermeister Philipp Frank.

Den Auftakt machte dann eine ergreifende Dokumentation, die das Leben und Sterben in Jarmuk, einem palästinensischen Flüchtlingslager in Damaskus zeigte. "Du kannst dort nicht leben", kommentierte der Künstler die Situation in Yarmuk, entweder "du verhungerst oder du landest im Gefängnis". Einmal habe er seinen Nachbarn gefragt, wo all die Singvögel in Jarmuk seien und er habe ihm geantwortet, die Kinder hätten sie gegessen. Trotz allem hat Ahmad dank der Musik seinen Lebensmut nicht verloren. Seine Musik bedeute ihm alles, Musik könne die Welt verändern, so sein Credo.

In seinen Liedern, die er fast immer auf Arabisch vortrug und selbst getextet hatte, besang er das Leid von Jarmuk, das seiner Freunde, von denen er seit Jahren kein Lebenszeichen mehr hat. Immer wieder erzählte er dazwischen von seinem Leben und wie dankbar er sei in Deutschland zu sein. Aber er hatte auch an das syrische Publikum gedacht. Zusammen intonierten sie ein bekanntes syrisches Volkslied. Begeistert und gleichzeitig wehmütig sang und klatschte der arabische Teil des Publikums mit. Auch die Tiengener kamen indes nicht zu kurz. Für sie hatte er das altbekannte Kinderlied "alle meine Entchen" dabei. Auch hier ließ sich das Publikum nicht zweimal bitten und sang kräftig mit.

Aber auch die klassische Musik ist dem Künstler nicht fremd. Er trug unter anderem die kleine Nachtmusik von Mozart, "für Elise" von Beethoven vor und verwob immer wieder klassische Elemente mit arabischen Anteilen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, wie der nicht endend wollende Beifall des Publikums bewies. Aeham Ahmad hatte mit seiner Musik einmal mehr die Herzen der Menschen geöffnet und sie mit einem unvergesslichen Abend im Ali beschenkt.