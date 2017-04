Waldshut Bewaffneter Mann überfällt Bank - Zugriff und Festnahme des Täters

In der Waldshuter Innenstadt ist es am Freitagmittag zu einem Überfall auf die Postbank gekommen. Einsatzkräfte konnten den Täter nun festnehmen, er wird von einem Notarzt versorgt.

Nach langem Bangen ist der Zugriff und die Festnahme des Täters erfolgt und er wird von einem Notarzt versorgt. Die beiden Angestellten konnten den Nebenraum unbeschadet verlassen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich telefonischen Kontakt zu dem 57-jährigen Mann, der durch einen Schusswechsel Verletzungen davon getragen hat.



Ein Mann mit einer Schusswaffe hatte am Freitag kurz nach 12 Uhr die Postbankfiliale in der Innenstadt von Waldshut überfallen. Nach Polizeiangaben kam es zu einem Schusswechsel zwischen Beamten und dem Täter. Auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren vor Ort.



Das Gebäude wurde nach dem Überfall umstellt und die Umgebung großräumig abgesperrt. Die beiden Angestellten sollen sich bei dem Überfall in einen Nebenraum der Bank geflüchtet haben und keinen direkten Kontakt zum Täter gehabt haben.



Nach Polizeiangaben ereignete sich der Überfall kurz nach 12 Uhr. Betroffen war die Postbank-Filiale in der Straße Im Wallgraben.

Sechs Streifenwagen sowie mehrere zivile Polizeiautos standen vor dem Gebäude. Hinter den Einsatzfahrzeugen sind Beamte beim Einsatz in Deckung gegangen.

Eine Nachbarin berichtete, dass sie gegen 12.20 Uhr Schüsse gehört habe. Nach Informationen von SÜDKURIER Online durften sich Angestellte eines Büros, das sich über dem Tatort befindet, gemäß Anordnung der Polizei die Räume nicht verlassen und mussten sich von den Fenstern fernhalten.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen. Wegen der Straßensperrungen ist es zu umfangreichen Staus im Bereich der Ortsdurchfahrt Waldshut gekommen.