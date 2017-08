Waldshut Betrunkener randaliert am Waldshuter Busbahnhof  Polizeihund beißt zu

Da ein 32-Jähriger am Waldshuter Busbahnhof Ärger machte, musste die Polizei samt Diensthund anrücken. Da sich der Mann nicht an die Warnungen hielt und dem Hund zu nahe kam, schnappte er zu. Erst dann akzeptierte der Betrunkene den ihm erteilten Platzverweis.

Ein polizeibekannter Mann hat am Mittwochabend am Waldshuter Busbahnhof für Ärger und Unmut gesorgt und damit die Polizei beschäftigt. Wie es in einer Polizeimitteilung heißt, habe der 32-Jährige in betrunkenem Zustand beim Kiosk Gäste und Passanten angepöbelt. Als der Störenfried weiter keine Ruhe und eine Eskalation gedroht habe, wurde die Polizei gerufen. Diese kam samt Diensthund zum Kiosk und "zeigte dem Randalierer die Grenzen auf", berichtet die Polizei. Trotz Warnung soll sich der Mann dem Diensthund genähert haben, der daraufhin nach der Hand des Betrunkenen schnappte. Daraufhin kam der 32-Jährige dem ihm erteilten Platzverweis nach und verschwand. Später machte er laut Polizei noch zwei weitere Male negativ auf sich aufmerksam, entzog sich aber dem polizeilichen Zugriff.