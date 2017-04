Waldshut-Tiengen Betrunkene prügeln sich am Waldshuter Busbahnhof

Bei einer Schlägerei am Dienstagabend in Waldshut wurde ein 21 Jahre alter Mann verletzt. Laut Polizei hatte sein Kontrahent mit einer Flasche zugeschlagen.

Die Polizei rückte am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in Waldshut aus, nachdem eine Schlägerei beim Busbahnhof gemeldet worden war. Dort waren zwei 33 und 21 Jahre alte Männer aneinandergeraten, dabei wurde der jüngere Beteiligte vermutlich durch den Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt. Er kam mit dem DRK ins Krankenhaus. Der stark betrunkene Verletzte randalierte während des Transports ins Krankenhaus, sodass Polizeibegleitung erforderlich war. Sein Kontrahent stand ebenfalls stark unter Alkoholeinwirkung, bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.