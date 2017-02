WaldshutTiengen Besuch der Tiengener Fasnachtsfiguren in Kindergärten bringt Spaß für Nachwuchsnarren

Die Tiengener Fasnachtsgruppen waren zu Besuch in den Kindergärten von Tiengen. Die Kleinen begrüßten sie mit großem Hallo.

Die Tiengener Fasnacht nimmt derzeit richtig Fahrt auf und nähert sich ihrer heißen Phase mit der Hoorigen Mess am Samstag. Kurz davor hat die seit fast 30 Jahren mit großer Begeisterung amtierende Narrenmutter Heidi einen wichtigen, von ihr vor einigen Jahren selbst anberaumten Termin: Sie versammelte die typischen Gesichter des Narrennestes Tiengen um sich, besucht alle Tiengener Kindergärten und macht so den Narrensamen mit den typischen Gebräuchen der Fasnacht in der Klettgaustadt vertraut.

So auch dieses Jahr. Mit von der Partie an den zwei Tagen waren die Katzenrölli durch ihre Chefin Melanie Göhr und weitere Akteure, der neue Narrenbolisei der Narrenzunft, Oliver Stanik, Markus Wolkowski, oberster Henker des historischen Malefiz-Narrengerichtes, der als Diplomat auch für die Außenbeziehungen zuständige Surianer-Gemeinderat Markus Wesner und zum ersten Mal auch die Schlosshexen, repräsentiert durch Heiner Hofmann, der dieser bunten heimischen Formation seit fast 25 Jahren angehört.

Ob im katholischen Kindergarten, in der "Rappelkiste", im evangelischen Kindergarten, in den Kindergärten Zeppelinstraße, Hans-Thoma-Schule, Hebelschule und Breitestraße oder im "Schwalbennest" auf dem Berg: Überall wurden die Narren mit einem großen Hallo von den Kindern herzlich begrüßt. Nach einer ersten teilweisen Scheu machten sich die Kinder schnell mit den Masken und Kostümen vertraut. Und was hätte die Verbindung schneller und akustisch vernehmbarer machen lassen als das Aufsagen der alten Tiengener Narrensprüche, welche die Erzieherinnen mit ihren Schützlingen als Teil der Vorbereitung auf den Besuch eingeübt hatten?

So war das Ganze auch eine glänzende Generalprobe für die drei wichtigen Termine (Auswerfen, Kinderumzug am Schmutzige Dunschtig und Kinderball am Fasnachtssonntag), die sich im Besonderen an den Narrensamen richten, zu der die Narrenmutter und der Surianer ganz herzlich einluden.