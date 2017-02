WaldshutTiengen Bernd Michael über Alkoholsucht: "Das Suchtgedächtnis ist immer da"

Auf einen Kaffee mit... Bernd Michael, der seine Alkoholsucht überwunden hat und bei der Fachstelle Sucht eine Selbsthilfegruppe leitet. Im Interview spricht er über seine Sucht und die Arbeit in der Selbsthilfegruppe.

Herr Michael, erzählen Sie ein wenig von Ihrer Selbsthilfegruppe.

Wir treffen uns 14-tägig und sind in der Regel sechs Männer, die alle abstinent sind. Das ist Voraussetzung für den Gruppenbesuch. In der Gruppe kann jeder frei reden und muss keine Angst haben, dass was nach außen dringt. Jeder kann erzählen, was ihn belastet und ihn beschäftigt und alles worüber man redet vermindert das Risiko eines Rückfalls und nimmt Druck weg. Und wenn man merkt, dass andere die gleichen oder ähnliche Probleme haben, tut das einfach gut.

Sie sind seit 20 Jahren abstinent, nimmt das Risiko eines Rückfalls nicht mit den Jahren ab?

Nein, wer einmal Alkoholiker war, bleibt dies Zeit seines Lebens. Während der Sucht hat man ein Suchtgedächtnis entwickelt, das in der Abstinenz nur schläft. Ein Schluck würde das Suchtgedächtnis sofort aktivieren. Ich getraue mich deshalb nicht, auch nur einen Schluck zu trinken, nicht einmal alkoholfreies Bier, weil alleine der Geruch und Geschmack mein Suchtgedächtnis anregen würde. Das Suchtgedächtnis ist immer da und kann auf verschiedene Arten angeregt werden. Ich fuhr zum Beispiel vor ein paar Jahren hinter einem Rothaus Bierwagen her und hatte auf einmal den Biergeruch in der Nase. Ich weiß aus Erfahrung, dass Leute, die glauben nach vielen Jahren der Abstinenz kontrolliert trinken zu können, sich meistens irren.

Ist das Heimtückische an der Alkoholkrankheit, dass man gar nicht merkt, wie man da hineinschlittert?

Ja, man rutscht hinein und merkt nichts und irgendwann ist man abhängig. Als Jugendlicher habe ich Bier getrunken, um weniger Hemmungen gegenüber den Mädchen zu haben und ich konnte sogar auf einmal tanzen. Und später im Beruf hatte ich Versagungsängste, wenn Probleme bewältigt werden mussten. Mein Suchtgedächtnis hat mir gesagt, du hast einen Freund, trink ein oder zwei Bier und es läuft locker. Lange Zeit hat das gut funktioniert, aber am Schluss habe ich einen ganzen Kasten gebraucht, um einen Tag zu überstehen. Trinken ist immer ein Stück weit vor sich selber davon laufen. Der Rucksack, den man trägt wird dadurch aber immer schwerer und irgendwann kommt man gar nicht mehr hoch.

Warum sind Ihrer Ansicht nach einige Menschen anfällig fürs Trinken, andere nicht?

Man ist sich einig, dass Vererbung eine große Rolle spielt und auch das soziale Umfeld: Wenn man das Trinken als Kind in der Familie vorgelebt bekommt, kennt man es nicht anders. Bei jedem ist es verschieden. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die mit Alkohol Schlafstörungen bekämpft hat. Oft spielen auch Dinge aus der Kindheit mit hinein. Ich habe mit sieben Jahren meinen Vater verloren und höre noch jetzt meine Mutter wie sie zu mir sagt, jetzt bist du der Mann im Haus. Sie hat mir eine Verantwortung aufgebürdet, die ich nicht tragen konnte. Ich denke, da wurde der Grundstein gelegt für meine Versagungsängste und das Gefühl, es nicht zu schaffen. Solche Dinge in einer Therapie zur Sprache zu bringen, ist sehr wichtig.

Man schafft es allein nicht?

Nein, wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat, dass man aus dem Teufelskreis Alkohol raus will, muss man sich Hilfe holen. Ich habe viele kennengelernt, die es alleine versucht haben und nicht geschafft haben.

Was gab für Sie den Anstoß, diese Entscheidung zu treffen?

Als mein Arbeitgeber mir kündigte; wusste ich, jetzt ist fertig, jetzt mache ich was. Nach dieser Entscheidung bin ich zwar in ein tiefes Loch gefallen, aber ich wusste, dass ich nicht mehr weiter trinken konnte. 20 Jahre hatte ich zu diesem Zeitpunkt getrunken. Die Entscheidung des Betroffenen aufzuhören, ist immer der erste Schritt, dass sich was ändert. Erst dann können einem die Angehörigen und entsprechende Stellen helfen. Ich kann von Glück sagen, dass ich die Kurve noch rechtzeitig gekriegt habe und meine Frau, meine Tochter und die Fachstelle Sucht mich nach meiner Entscheidung unterstützt haben.

Was sind es für Gefühle, wenn abstinente Alkoholiker auf ihre Sucht zurückblicken?

Man wird sich bewusst, was man sich selbst und anderen angetan hat und schämt sich für Dinge, die man getan hat und niemals getan hätte, wenn man nüchtern gewesen wäre. Aber man kann es nicht rückgängig machen, man muss es annehmen und schauen, wie man für die Zukunft das Beste daraus macht.

Sie sind mit sich selbst im Reinen?

Ja, ich kann jetzt alles mit klarem Kopf entscheiden und sehe alles klar. Ohne Alkohol nimmt man alles ganz anders wahr. Ich bin schon immer ein Naturmensch gewesen, habe gern Pilze gesammelt und den Vögeln zugehört. Das war während der Sucht alles weg. In der Therapie hatte ich erstmals seit Jahren wieder einmal das Fenster aufgemacht und bewusst die Vögel zwitschern gehört und ich konnte mir sagen, das Leben ist doch schön. Ich weiß heute, dass ein Leben ohne Alkohol sehr viel besser und lebenswerter ist als eines mit.

Zur Person

Bernd Michael (63) ist in Nack/Lottstetten geboren und wohnt mit seiner Familie in Klettgau-Bühl. Der gelernte Elektroinstallateur verlor 1996 aufgrund seiner Alkoholsucht seine Arbeit. Er wandte sich unmittelbar danach an die Fachstelle für Sucht in Waldshut und hörte kurze Zeit später mit dem Trinken auf. In der Fachstelle besuchte er eine Info- und Motivationsgruppe, bis er in einer Suchtklinik eine viermonatige Therapie machte. Danach war er in der Fachstelle Mitglied einer Nachsorgegruppe aus der sich die Selbsthilfegruppe "Sonnenblume" entwickelte, die er seit 1999 leitet. Wie alle ehrenamtlichen Leiter von Selbsthilfegruppen, hat er eine Ausbildung als Suchtkrankenhelfer. Zusätzlich betreut er in Grießen mit seiner Frau einen offenen Freundeskreis. Kontakt per Telefon (07742/85 69 72), E-Mail (bmichael-klettgau@t-online.de).