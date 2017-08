Waldshut-Tiengen Belagsarbeiten auf Bundesstraße Tiengen werden zur Geduldsprobe

Tiengens Bundesstraße wird saniert und ist deshalb vollgesperrt. Mit Umleitungen wird der Verkehr auch durch die Innenstadt geführt und das stößt einigen Anwohnern sauer auf. Vor allem das rücksichtslose Verhalten einiger Autofahrer ärgert sie.

Wer in den vergangenen Tagen mit dem Auto durch Tiengen fahren wollte, musste einiges an Zeit mehr einplanen – und starke Nerven beweisen. Grund waren Belagsarbeiten auf der Bundesstraße. Zunächst war dafür eine Vollsperrung vom Mowag-Kreisel bis zur Heckerstraße (Höhe großer Parkplatz) errichtet worden. Mit Umleitungen wurde der Verkehr unter anderem durch die Innenstadt geführt. Das sorgte für Chaos und den Unmut der Anwohner.

Lärm, Dreck und verstopfte Straßen – das wurde gleich mit Beginn der Sperrung am Sonntag, dem 20. August, besonders in den Sozialen Netzwerken kritisiert. Auf Anfrage dieser Zeitung ist jedoch den meisten Anwohnern klar: „Dass die Straße gemacht wird, ist super“, wie es die Anwohnerin Miriam Rombach formuliert. Dass sie aus Lärmgründen durch die Umleitung nun Wochenlang ihre Fenster nicht öffnen könne, müsse sie hinnehmen. Was aber nicht hinzunehmen sei, sei das Fahrverhalten einiger Bürgerinnen und Bürger. „Die Zeppelinstraße ist eine 30er-Zone, es gilt rechts-vor-links. Hier spielen Kinder, es sind Hunde und Katzen unterwegs“, so Rombach. Doch die Autofahrer rasen, wenn kein Stau ist, durch die Straßen. Bis zu 50 mal am Tag höre Miriam Rombach während der Umleitung die Vollbremsungen vor ihrer Haustür. „Da schaut keiner drauf!“



Die Anwohner um Miriam Rombach fragen sich nun, warum hier polizeilich nicht nach dem Rechten gesehen wird. „Warum wird hier kein Blitzer aufgebaut? Warum ist hier niemand, der die Vorfahrtsregeln kontrolliert, fragt sie.

Dietmar Ernst, Sprecher der Polizei, erklärt, dass es bisher zu noch keinen gravierenden Verkehrsverstößen und Unfällen gekommen sei. „Die von Anwohnern festgestellten beziehungsweise beobachteten Verkehrsverstöße sind deren subjektive Eindrücke, die im Einzelfall sicher auch objektiv gegeben sind“, schreibt er. Dennoch obliege die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung primär der Stadt, somit seien weitere Auskünfte nicht möglich.

Für die Stadt Waldshut-Tiengen erklärt Fabian Prause vom Ordnungsamt, warum bei Umleitungen ganz besonders auf Geschwindigkeitskontrollen verzichtet würde: „Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien ortsfremd. Welches Gefühl hätten Sie, wenn Sie in einer Umleitung bei schwieriger Verkehrssituation Blitzer sehen? Abzocke.“ Er sehe natürlich auch die Belastung der Anwohner, die nicht schön zu reden sei, empfinde sie aber als noch im Rahmen. „Das ist ja auch nur vorübergehend für eine Woche. Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts sollte die Belastung deutlich sinken“, so Prause.

Mit Beginn der Arbeiten im ersten Abschnitt vergangene Woche wurde auch Kritik an der Umleitungs-Beschilderung laut. „Was sein kann, dass der Weg in die Südstadt schwer zu finden ist“, räumt Prause ein. Das sei aber der Straßensituation dort geschuldet. Die Erfahrung zeige, meist brauche es ein bis zwei Tage, bis die Umleitung wirklich verstanden sei.

Seit Montag wird nun der zweite Bauabschnitt saniert. Die Sperrung beginnt auf der L 150 von der Heckerstraße bis zur Brücke bei Auffahrt zur A98. In dieser Zeit wird der Verkehr aus Richtung Lauchringen nach Tiengen über die A98 durch den Bürgerwaldtunnel umgeleitet. Verkehrsteilnehmer kommen dann in Höhe des Industriegebietes in Tiengen heraus und gelangen von dort wieder über den Mowag-Kreisel und dann den Sulzerring in die Innenstadt.