Waldshut-Tiengen Beim verkaufsoffenen Sonntag mit Autotag können Bescher bummeln und probesitzen

Der elfte Autotag in Waldshut findet am kommenden Sonntag statt. Geöffnete Geschäfte und Verpflegungsstände laden Besucher ein.

Einkaufen und eine große Fahrzeug-Galerie bewundern können de Besucher und Bürger Waldshuts am Wochenende. Am kommenden Sonntag, 7. Mai, findet im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags nach einem Jahr Pause der elfte Waldshuter Autotag statt. Er wird vom Werbe- und Förderungskreis (W+F) Waldshut zusammen mit den ausstellenden Autohäusern organisiert. Wie bereits vor zwei Jahren, präsentieren wieder sechs Autohäuser zwischen Oberem Tor und Unterem Tor in der Kaiserstraße sowie auf dem Viehmarktplatz rund 70 Fahrzeuge. Die Autoshow ist von 13 bis 18 Uhr in der Kaiserstraße und auf dem Viehmarktplatz zu besichtigen.

In der Kaiserstraße, vor dem Metzgertor, versorgt der Verein zur Erhaltung historischer Feuerwehrfahrzeuge die Besucher des Autotags mit verschiedenen Speisen und Getränken. Im oberen Teil der Kaiserstraße, unweit des Oberen Tores (Höhe Tabakwaren Pisano), werden an einem Stand Crêpes angeboten. Auf dem Viehmarktplatz wird es, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein Fahrgeschäft (Eisenbahn) für Kinder geben. Für musikalische Unterhaltung der Besucher sorgt zwischen 14.30 und 17 Uhr ein Orchester der Musikschule Hochrhein vor dem Rathaus und auf dem Viehmarktplatz.

Am Autotag 2017 nehmen die folgenden Autohäuser teil: In der Kaiserstraße haben das Autohaus Bartholomä mit Modellen aus den Häusern Renault und Nissan, das Autohaus Ernst und König mit Fahrzeugen der Marke Ford, das Autohaus Gottstein mit aktuellen Modellen von BMW und Mini, das Autohaus Südstern mit Fahrzeugen der Marke Mercedes Benz, das Autohaus Tiefert mit Modellen von Opel und Toyota und auf dem Viehmarktplatz das Autohaus Ebner mit Fahrzeugen der Marken Audi und VW ihre Ausstellungsstände.

Neben der Schau mit vielen neuen Modellen und bewährten Fahrzeugen gibt es an den Ständen der Aussteller wertvolle Tipps und interessante Informationen rund ums Automobil. Hier können Interessenten Preise vergleichen, fachsimpeln und auch eine Sitzprobe im Traumauto machen.