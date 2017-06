Waldshut-Tiengen Beim Wettkampf "Badenova bewegt" winken am Samstag im Waldshuter Freibad tolle Preise

Beim Wettkampf "Badenova bewegt" winken am Samstag im Waldshuter Freibad tolle Preise

Schüler im Alter von drei bis zwölf Jahren können beim Wettkampf "Badenova bewegt" am 24. Juni verschiedene Sportarten, wie Slackline, Badminton oder Aqua-Zumba ausprobieren. Wer die meisten Punkte sammelt, wird zum sportlichsten Schüler gekürt und kann sich über einen sportbezogenen Sachpreis freuen.

Das Familienfest im Waldshuter Freibad ist in diesem Jahr Schauplatz eines besonderen Wettkampfs. Schülerinnen und Schüler im Alter von drei bis zwölf Jahren können bei der Veranstaltung "Badenova bewegt" am 24. Juni verschiedene Sportarten, wie Slackline, Badminton, Boxen, Tischtennis und Aqua-Zumba ausprobieren. Hinzu kommen mehrere Spiel- und Fußball-Stationen. Diese sind prominent besetzt. Beim Badminton betreut die Olympiateilnehmerin Nicole Grether ihre Sportart gemeinsam mit der Spielvereinigung Gurtweil Tiengen und beim Boxen ist dies Nuemio Carapinha vom Landesleistungszentrum Baden-Württemberg. Für den Fußball wird eine Abordnung des SC Freiburg vor Ort sein. Hier kann das Füchsleabzeichen gemacht werden. Ins Aqua-Zumba führt Andrea De Boer ein. Getanzt wird mit dem Tanzclub Blau-Weiß Waldshut-Tiengen.

Wer an den einzelnen Stationen die meisten Punkte sammelt, wird zum sportlichsten Schüler gekürt und kann sich, ebenso wie die Plätze 2 und 3, über einen sportbezogenen Sachpreis freuen. Darüber hinaus wird jene Schule prämiert, deren Schüler die meisten Punkte sammeln. Diese Schule wird mit einem Geldpreis in Höhe von 300 Euro prämiert (Platz 2: 200, Platz 3: 100). Für die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad gibt es Extrapunkte und auch sonst wird nicht nur die Ausführung einer Sportart, sondern auch der Fleiß belohnt. Wer mehr ausprobiert, erhält auch mehr Punkte. Für die Stärkung sorgt ein Stand der AOK Waldshut mit frischen Obst und Getränken. "Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung im Rahmen des Familienfestes im Freibad Waldshut stattfindet", so Melanie Frank, Assistenz der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Waldshut. Seit über zehn Jahren wird "Badenova bewegt" im Raum Freiburg, Offenburg und Lörrach erfolgreich durchgeführt.

"Unser Ziel ist es, Bewegung möglichst einfach zugänglich zu machen", sagt Jens Hoffmann von der Agentur Sportalis, die für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlich ist. Bei den Wettkämpfen darf jeder mitmachen. Um 12 Uhr ist Warm-up und bis 18 Uhr gibt es durchgehende Sportangebote. Vereine, die noch mitmachen und eine Station anbieten möchten, können sich unter der Telefonnummer 0177/805 69 59 melden.