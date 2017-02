Waldshut-Tiengen Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert präsentieren sich Instrumentalisten mit viel Talent

Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Tiengen bringt viele Talente zutage. die Teilnehmer überzeugen die Jury mit äußerst hohem Niveau.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tiengen – Ein hochkarätiges Musikprogramm boten 64 junge Musiker am Sonntag im Klettgau-Gymnasium Tiengen beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert der Musikschule Südschwarzwald. 52 von ihnen erhielten den ersten Preis, 19 davon dürfen von 29. März bis 2. April beim Landeswettbewerb in Heidenheim teilnehmen. Lukas Eckert und Gian Marco Albicker wurden mit dem Gerbert-Mutter-Preis ausgezeichnet.

Die Einladung zum Landeswettbewerb erhielten die Klaviersolisten Clara Lauer, Julian Lotzer und Melanie Schneider. Ebenso vier Bläserensembles, drei davon aus der Altersgruppe V, den Jahrgängen 1999 und 2000: Sophia Vogt, Sarah Umrath, Sarah Schmidt und Sophia Eckert überzeugten mit Vogelgezwitscher und fugenartig durchgehendem Melodieverlauf auf den vier Querflöten. Ihr homogenes Klangbild und die reine Intonation gab den Ausschlag für die hohe Punktzahl.

Semiprofessionell beendeten die vier Jungen des Blechbläserquartetts „Clazz Brass“, Nathan Lauer, David Boll, Christof Kramer und Constantin Bertrams, ihren gelungenen Vortrag mit einer kleinen Showeinlage und entlockten den zahlreichen Zuhörern ein „Wow“. Rhythmisch und technisch sauber, gewürzt mit leichten dynamischen Abstufungen, erreichten die Saxophonisten Hannah Scheffel, Anna Zimmermann, Anna Rudigier und Benedict Boll den Zugang zum Landeswettbewerb. Als einzige in ihrer Altersgruppe IV, den Jahrgängen 2001 und 2002, spielten sich die Trompeter Michel Sperling, Mark Tröndle, Alisa Kuder und Simon Eckert in den Landeswettbewerb.

Der Wettbewerb in Tiengen fand für Klaviersolisten sowie zeitgleich für Bläsergruppen statt. Jugend musiziert ist der große musikalische Jugendwettbewerb, der junge Musiker zu herausragenden künstlerischen Leistungen motiviert, die ihr musikalisches Können der Öffentlichkeit und einer fachkundigen Jury präsentieren möchten. In der Bläsergruppen-Jury saßen Dieter Fahrner aus Weil am Rhein (Trompete), Hansjörg Stürzel aus Oberkirch (Posaune), Heiko Mazurek aus Freiburg (Horn), Monika Wunderlich aus Trossingen (Blockflöte), Christine Schäfer aus Rheinfelden/Freiburg (Querflöte), Michaela David aus Bad Dürrheim (Klarinette/Saxophon) sowie Susanne Roggendorf aus Sigmaringen (Fagott).

Bemerkenswert war die durchgehend sehr gute Leistung der Teilnehmer. Von den 15 Bläserensembles erhielten zwölf den ersten Preis und zwei den zweiten Preis. Die zwölf Klaviersolisten errangen viermal den ersten Preis, zweimal den zweiten Preis und einmal den dritten Preis. Wer 2007 und später geboren wurde, erhält trotz hoher Punktzahl noch keine Einladung zum Landeswettbewerb. So müssen sich Lorenz und Laura Schafft noch etwas gedulden. Beide erreichten mit je 25 Punkten die Höchstpunktzahl am Klavier.

Worauf sich der 13-jährige Pianist Julian Lotzer aus dem schweizerischen Effretikon neben der Teilnahme am Landeswettbewerb jetzt schon freuen kann, ist die voraussichtliche Teilnahme beim Projekt „101 Pianists“ mit dem chinesischen Pianisten Pinyin Lang Lang in der Tonhalle Zürich am 28. April. Zufrieden ist auch Werner Hilpert von der Musikschule Südschwarzwald: „Die Teilnehmer haben ausgezeichnete Leistungen gezeigt.“ Viele Jungmusiker haben zum wiederholten Male teilgenommen und bereits bei vergangenen Wettbewerben sehr gute Ergebnisse erzielt.

Die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs im Internet:Bildergalerie im Internet: