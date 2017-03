Eschbach Beim Landschaftspflegeverein für das Liederbachtal Eschbach-Gaiß ist alles im grünen Bereich

Der Landschaftspflegeverein für das Liederbachtal Eschbach-Gaiß zieht eine positive Bilanz. Ein Zuschuss für die Schlachthausreparatur ist noch offen.

Seit elf Jahren gibt es den Landschaftspflegeverein für das Liederbachtal Eschbach-Gaiß, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Landschaftsform des Tals mit seinen offenen Wiesen und den typischen Streuobstbeständen zu erhalten und die heimischen Produkte, Vieh und Obst, vor Ort zu verwerten und zu vermarkten. Zu diesen Aufgaben gehört auch der Betrieb des Schlachthauses und der Mosterei, die von einem weiteren Verein, dem Mostverein, bewirtschaftet wird. "Wir arbeiten eng zusammen und ergänzen uns", sagte der Vorsitzende, Stadtrat Eugen Schupp, bei der Hauptversammlung.

Im vergangenen Jahr wurde kräftig die Werbetrommel gerührt, sodass der Verein, nach zwölf Neuzugängen, inzwischen 43 Mitglieder zählt. Der Schlachtraum wurde 49 Mal genutzt, es gab 21 Schlachtungen, 26 Zerlegungen und zweimal wurde gewurstet. "Alles im normalen Rahmen", stellte Schupp fest. "Viele ziehen mittlerweile das Waldshuter Schlachthaus vor, weil es komfortabler ausgestattet ist und nutzen unsere Einrichtung nur zum Zerlegen und zum Wursten", erklärt er. Im vergangenen Jahr wurden die vorgeschriebenen Proben durchgeführt und es fand eine Kontrolle durch das Veterinäramt statt. In eigener Regie wurden die Reinigungen durchgeführt, die Temperaturen im Kühlraum gemessen und protokolliert.

Daneben waren Anschaffungen und Reparaturen fällig, die mit 5400 Euro zu Buche schlugen. Dazu wurde ein Zuschussantrag an die Ortsverwaltung gestellt, der aber noch nicht entschieden wurde. Höhepunkte des vergangenen Jahres war das Most- und Schlachtfest, das alle zwei Jahre veranstaltet wird und sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut. Mit viel Mühe und zahlreichen Arbeitseinsätzen ist das Offenhalten und Mähen der Flächen in den Hanglagen verbunden, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden und sonst zuwachsen würden. Hier wird der Verein vom BUND unterstützt, vertreten durch Hans Jürgen Bannasch, der als Schriftführer auch im Vorstand des Landschaftspflegevereins mitarbeitet.

Grüße bestellte Stadtrat Harald Würtenberger, Vorsitzender des Eschbacher Mostvereins. Kassiererin Gertrud Tröndle aus Gaiß bilanzierte in ihrem Kassenbericht einen Gewinn, der den Rücklagen zugeführt wird. Bei den Wahlen wurde der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. "Es wurde ordentlich gearbeitet und viel geleistet", lobte Ortsvorsteher Markus Waßmer. "Wir verstehen unser Tal als kulturelles Erbe, das wir in dieser Form erhalten und pflegen wollen."