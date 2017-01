Tiengen Beim Kirchenchor endet eine Ära: Rolf Mallmann übergibt Dirigentenstab an Oliver Schwarz-Roosmann

Rolf Mallmann übergibt den Dirigentenstab an seinen nachfolger Oliver Schwarz-Roosmann. Pfarrer Sickinger würdigt Leistung des 63-Jährigen, der letztmals nach 37 Jahren den katholischen Kirchenchor dirigierte.

Nach 37 Jahren hat der Dirigent des katholischen Kirchenchors Mariä Himmelfahrt die Leitung an seinen Nachfolger übergeben. Ein letztes Mal leitete Rolf Mallmann den Chor während einer geistlichen Feierstunde gemeinsam mit seinem Nachfolger, Oliver Schwarz-Roosmann, bevor er beim anschließenden Festakt zum ersten Ehrenchorleiter ernannt wurde.

Etwa 100 Gäste hatten sich in der Tiengener Kirche Maria Himmelfahrt eingefunden, um dem Gesang des Kirchenchors in der beeindruckenden Akustik des Gotteshauses zu lauschen und mitzusingen. Immer wieder drehte sich Mallmann in seiner gewohnten Art zum Publikum um und animierte es zum Mitsingen und zu etwas mehr Lautstärke.

Dargeboten wurden unter anderem „Ich glaube an Gott den Vater“ von Gerbert Mutter, „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach und „Was betrübst du dich meine Seele“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Unter den 35 Sängern waren auch Gastsänger anderer Chöre. An der Orgel und am Klavier wurden sie von Akana Imazu begleit, an der Flöte durch Bärbel Komm.

Pfarrer Ulrich Sickinger sagte, der 63-Jährige Rolf Mallmann habe mit Zuverlässigkeit, Spontanität und Offenheit die Gottesdienste bereichert. „Wir gehören in unserer Seelsorgeeinheit zusammen“, so Sickinger. Im Anschluss begrüßte er dessen Nachfolger, den aus Münster stammenden 49-jährigen Kantor Oliver Schwarz-Roosmann, der den zweiten Teil des Konzerts leitete.

Im Anschluss an das Konzert fand man sich zum Empfang und einem Festakt im Pfarrzentrum ein. Klaus Nieke, Vorsitzender des Kirchenchors, ernannte Rolf Mallmann zum ersten Ehrenchorleiter und wartete in seiner Rede mit zahlreichen Anekdoten auf. Mallmann war 1977 mit nur 24 Jahren zum musikalischen Leiter der Kirchenmusik ernannt worden und führte zahlreiche Neuerungen ein, wie zum Beispiel heutzutage selbstverständlich erscheinende Übungen wie Einsingen und Stimmbildung.

Rolf Mallmann sei mit seinem „unglaublich intensiven Einsatz“ immer darauf bedacht gewesen, die Qualität des Kirchenchors zu steigern, so Nieke. Zu Ehren Mallmanns boten die Gäste stehende Ovationen.

Im weiteren Verlauf des Abends, der durch den Tiengener Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger moderiert wurde, überbrachten auch der evangelische Pfarrer Rainer Stockburger und Dekanatschorleiter Michael Ebner ihre Grüße. "Rolf Mallmann war persönlich fasziniert von der Darstellung tiefster religiöser Gefühle in der Musik." Dies sagte im Schlusswort Werner Dörflinger. Er hob hervor, dass der scheidende Dirigent auch als Leiter der Peter-Thumb-Konzerte das kulturelle Leben der Stadt bereichert habe. Dörflinger erwähnte, dass eigens zur Verabschiedung der Konzertmeister Lajos Földesi aus Ungarn angereist war. Zusammen mit dessen Kammerorchester Instrumenta Nova aus Budapest und dem Klettgau-Gymnasium hatte Mallmann vor 17 Jahren das anspruchsvolle Projekt "Messias 2000" realisiert.