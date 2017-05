Waldshut-Tiengen Beifall für Bürgermeister Joachim Baumert

Offizielle Amtseinführung von Joachim Baumert als Erster Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen im Gemeinderat. Hauptamtlicher Stellvertreter von Oberbürgermeister Philipp Frank sieht Stadt vor großen Herausforderungen.

Die Ernennungsurkunde hatte er bereits, ebenso sein Büro im Rathaus Tiengen bezogen. Doch erst am Montagabend wurde Joachim Baumert im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates offiziell in sein Amt als Erster Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen eingeführt. Oberbürgermeister Philipp Frank verband die Amtseinführung mit der Überreichung eines Buchgeschenks sowie eines Gutscheins für eine Fahrt mit dem städtischen Fahrgastschiff an den neuen Bürgermeister und mit einem Blumengeschenk für die Gattin. Und das Ratsrund gratulierte mit Beifall.

Gewählt wurde Joachim Baumert bekanntlich am 3. April durch den Gemeinderat. Am 2. Mai folgte der erste Arbeitstag und seitdem bereits zahlreiche Sitzungen, erste Vor-Ort-Termine und neben der Einarbeitung in die vielfältigen Aufgaben als sogenannter Baubürgermeister der Doppelstadt natürlich auch das kennenlernen seiner Mitarbeiter. Die Ernennungsurkunde hatte der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt Ende April erhalten.

In seiner kurzen Laudation versprach OB Frank seinem hauptamtlichen Stellvertreter: "Wir werden Sie unterstützen, Ihre Aufgaben zu bewältigen. Sie können auf die bestmögliche Unterstützung zählen." Dass diese von Nöten sein dürfte, wurde spätestens bei Aufzählung der Aufgaben klar, die in Joachim Baumerts Ressort fallen. Baumert selbst nannte in diesem Zusammenhang die Generalsanierung der Stadthalle Waldshut, die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen Tiengen-Süd und Waldshut-Innenstadt, die Sanierung des Freibades Tiengen, den Brandschutz und zuguter letzt den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Waldshut.

Seinen Tatendrang fasst Baumert so zusammen: "Ich möchte etwas bewegen." Und dies gerne gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Gemeinderat und den Bürgern der Stadt. Die Herausforderungen seien vielfältig und anspruchsvoll. Aber: "Der weitere Ausbau der Infrastruktur ist für uns alle von grundlegender Bedeutung." An die Bürger gewandt sagte Baumert: "Sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da."

Auch wenn Baumert mit seiner Familie nicht komplett nach Waldshut-Tiengen umziehen möchte, habe er bereits eine Wohnung in Tiengen gefunden. Baumert weiter: "Seit Mai bin ich mit erstem Wohnsitz hier gemeldet."