Waldshut Bei der Fahrschule Martin in Waldshut können Anfänger im Fahrsimulator üben

Die Schüler erhalten mit dem Gerät bereits vor der ersten Fahrstunde ein Gespür für Gas, Kupplung und Bremse. Mit einem Computerspiel hat das aber nur wenig zu tun: Das individuelle Programm weist auf Fehler hin und die Bedienelemente sind wie bei einem richtigen Auto ausgestattet

Waldshut – „Du hast die Kupplung nicht lange genug schleifen lassen.“ – Die Stimme klingt sanft und gelassen, obwohl sie den Satz bereits zum dritten Mal wiederholen muss. Keine Spur eines schnippischen oder ungeduldigen Untertons, trotz des erneuten Abwürgens. Das ist eine der großen Vorzüge eines Fahrsimulators: Die Maschine simuliert Stresssituationen, von Stress kann jedoch keine Rede sein.

Seit Mitte 2016 können auch Fahrschüler im Landkreis Waldshut an einem solchen Simulator das Fahren üben. In der Waldshuter Filiale der Fahrschule Martin steht der „Vogel Simulator“, ein Produkt des Verlags Heinrich Vogel. „Die Maschine hat so viel wie ein Kleinwagen gekostet“, erklärt Michael Martin, Inhaber der Fahrschule.

Erste Übungen des praxisbezogenen Fahrunterrichts können die Schüler hier an dem Fahrsimulator machen. Dadurch würden die Fahrschüler schon vor der ersten „richtigen“ Fahrstunde ein Gefühl für Lenkrad, Gas und Kupplung bekommen, findet Martin: „Manche Eltern denken, dass wir hier eine Playstation haben, damit hat das aber nichts zu tun. Die Bedienelemente sind wie bei einem richtigen Auto ausgestattet und es soll eine möglichst realitätsnahe Fahrübung simulieren.“

Der Sitz beispielsweise vibriert, wenn der Fahrschüler den Motor abwürgt, entsprechende Geräusche unterstreichen die visuelle Simulation auf drei Bildschirmen. Eine Kamera beobachtet den „Fahrer“ und prüft, ob dieser auch brav den Schulterblick macht und die Rückspiegel benutzt. Wenn nicht, meldet sich eine Stimme zu Wort und weist auf das Fehlverhalten hin.

Fehler und Schwierigkeiten des jeweiligen Fahrschülers werden von dem System gespeichert und bestimmen das individuelle Fahrprogramm. Der Computer kann neben Kritik und Tipps zum Verbessern des Fahrverhaltens den Fahrschüler beim Meistern schwieriger Situationen auch loben. Schließlich ist ständiges Bemängeln nicht der einzige Schlüssel zur Motivation.

Wenn die Maschine dem Fahrschüler das Fahren beibringt, werden dann die Fahrlehrer noch gebraucht? Michael Martin zumindest findet, dass der Fahrsimulator die Fahrstunden auf der Straße nicht ersetzen kann. „Der große Vorteil liegt darin, dass die Automatismen hier stressfrei gelernt werden können. Fahrschüler können sich ohne Ablenkungen auf bestimmte Verkehrssituationen konzentrieren und Techniken lernen, die sie später in den Fahrstunden anwenden“, erläutert er.

Das Fahrlehrerteam bestätige ihm das, so der 42-Jährige. Denn alle würden berichten, dass Fahrschüler mit Simulatoren-Vorkenntnis selbstständiger in den Verkehr einsteigen. Trotzdem sind Fahrstunden an dem Fahrsimulator keine Pflicht bei Fahrschule Martin, bei Bedarf können Fahranfänger also auch direkt im Fahrschulauto in den Verkehr starten. Ein Großteil würde jedoch Gebrauch von dem Simulator-Angebot machen, meint Michael Martin.

"Im Straßenverkehr gilt es nicht, sein Recht durchzusetzen"

Paul Wißler wurde in Todtnau geboren. Seit 2004 ist er Pressesprecher der Polizei.

Herr Wißler, inwiefern sind junge Leute und Fahranfänger in Verkehrsunfälle verwickelt?

Im Jahr 2015 hatten wir im Landkreis Waldshut 391 von der Polizei aufgenommene Unfälle, bei denen junge Kraftfahrer zwischen 18 und 24 Jahren beteiligt waren. Bei 232 Unfällen waren sie auch Hauptverursacher, das entspricht einem Anteil von fast 60 Prozent. Bei diesen Unfällen wurden fünf Menschen getötet, 51 Personen schwer und 167 Personen leicht verletzt.

Hat sich der Führerschein auf Probe bewährt?

Persönlich halte ich den Führerschein auf Probe für gut, es gibt doch für den Führerscheinneuling einen gewissen Druck, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Da nach der Führerscheinprüfung erst das eigentliche Sammeln von Erfahrungen im Straßenverkehr beginnt, ist dieser Druck sicher geeignet, allzu risikobereites Fahren bei diesem Personenkreis zu verhindern. Auch das absolute Alkoholverbot für Fahranfänger (§ 24c StVG) rechne ich zu diesen geeigneten Maßnahmen, hierdurch wird der Fahranfänger angehalten, Alkoholkonsum und das Führen von Kraftfahrzeugen strikt voneinander zu trennen.

Was sollten Fahranfänger im Straßenverkehr beachten?

Im Straßenverkehr gilt es nicht, der Schnellste, Beste, Lauteste oder Coolste zu sein oder sein Recht durchzusetzen. Verkehr ist ein Miteinander, und wer sich vor der Fahrt an die Grundregel erinnert, ist auf dem richtigen Weg. Sie lautet: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Etwas Ruhe und Gelassenheit und die Bereitschaft, mit den Fehlern anderer zu rechnen, ist sicher der richtige Weg um entspannt und ohne Unfall anzukommen.