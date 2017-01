Eschbach Bei der Bürgerversammlung in Eschbach stellen die Einwohner drängende Fragen

Die Themen Brandschutz, Schwimmbäder, Schülerbeförderung und A 98 beschäftigen die Bürger von Eschbach. Bei der Bürgerversammlung erhält Ortsvorsteher Markus Wassmer viel Lob.

Gutes Einvernehmen und drängende Fragen kennzeichneten die Bürgerversammlung in Eschbach. Die Bürger äußerten sich zu Brandschutz, Schwimmbädern, Schülerbeförderung und A 98. Ortsvorsteher Markus Wassmer freute sich, zahlreiche Bürger begrüßen zu können. Zu Gast waren Oberbürgermeister Philipp Frank, die Stadträte Armin Arzner, Paul Albiez-Kaiser, Albert Ebner, Axel Knoche, Eugen Schupp und Harald Würtenberger. Für einen musikalischen Auftakt sorgte der Singkreis Eschbach unter Leitung von Stephanie Pönitz.

Zum Thema Ehrenamt sagte Wassmer: "Wenn man es genau nimmt, haben wir im Dorf 459 Ehrenamtliche, denn alle tragen zum Gelingen der Dorfgemeinschaft bei." Er erinnerte an die Neugestaltung des Vorplatzes zum Gemeindehaus, an den neuen Dorfbrunnen, die Sanierung der Feldwege, die Neugestaltung des Friedhofs und an den Besuch des Ortschaftsrats in Dogern, um für die Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Eschbach zu danken. OB Frank erklärte, ihm sei ein guter Draht zu den Ortschaften wichtig.

Zum Thema Krankenhäuser sagte Frank: "Ich bin überzeugt, bis in 20 Jahren wird es ein neues Krankenhaus in zentraler Lage geben." Sonst bestünde die Gefahr, "dass wir zerrieben werden". In der Fragerunde stellte Hans Jürgen Bannasch eine Verbindung zwischen Freibädern und Brandschutz her. "Für mich wäre ein Freibad als soziale Einrichtung wichtiger als der Brandschutz im Kornhaus oder anderen öffentlichen Gebäuden", sagte er und weiter: "Überzogener Brandschutz macht den städtischen Haushalt kaputt.

" Das wollte der Oberbürgermeister so nicht stehen lassen: "Wenn etwas passiert, werden der Gemeinderat und der Bürgermeister zur Rechenschaft gezogen."

Stadtrat Eugen Schupp mahnte, beim Thema Umfahrung Waldshut am Ball zu bleiben. "Wir brauchen keine A 98, wir brauchen eine B 34 neu mit Basistunnel. Das geht schneller und ist um ein Drittel billiger." Martin Ebner beklagte, dass die Grundschüler bereits um 7.21 Uhr zum Bus müssten. Die Kinder müssen 20 Minuten vor der Schule warten. Laut SBG seien die späteren Verbindungen zu voll. Viel Beifall gab es für Markus Wassmer. Als Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft lobte Gertrud Stessl den Rückhalt, den die Vereine bei ihm als Ortsvorsteher hätten.