Waldshut Bei Food-Trucks meets Fashion Stories erleben die Besucher eine kulinarische Flaniermeile und mehr

Die Veranstaltung Food-Trucks meets Fashion Stories kommt bei den Besuchern gut an. 15 mobile Restaurants und Überraschungen in den Geschäften locken zum Einkaufen und Entdecken an.

Alle paar Meter ein neues kulinarisches Angebot und in den Geschäften Überraschungen: Die Veranstaltung Food-Trucks meets Fashion Stories hat am Samstag bei strahlendem Frühlingswetter bis 21 Uhr – so lange konnte auch eingekauft werden – ein großes Publikum nach Waldshut gezogen. „Es war sehr viel los, wir sind sehr zufrieden, wie das neue Konzept aufgegangen ist“, sagte Thomas Wartner vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut. 15 Food-Trucks, einige mehr als bei der zweiten Veranstaltung dieser Art im Herbst 2016, standen in der Kaiserstraße und boten für jeden Geschmack etwas: Von süß bis feurig, von Käsespätzle über Crêpes, Nobel-Burger und exklusive Currywürste bis zu Spezialitäten aus fernen Ländern reichte das Angebot.

Alles wurde frisch vor den Augen der Besucher zubereitet, sodass kleinere Wartezeiten die Vorfreude auf den Genuss noch erhöhten. Laufstege waren keine mehr zu finden. Statt Modenschauen im Freien gab es Live-Musik: Die hiesige Band Vertical Horizon machte auf einer Bühne mitten in der Kaiserstraße Stimmung. Dank Lautsprechern, die über die gesamte Kaiserstraße verteilt waren, begleitete ihre Musik die Flanierenden, die zusätzlich in den Geschäften mit sogenannten Fashion Stories überrascht wurden.

Geschäftsinhaber und ihre Mitarbeiter begrüßten die Kunden mit einem Getränk, zeigten Mode oder hatten für sie Fachleute engagiert, die ihre Dienste anboten: Ein Tätowierer stach Tattoos in die Haut, ein Barkeeper mixte Gin Tonic und in ein Schaufenster war ein Barbershop eingezogen, in dem Männerhaare auf Vordermann gebracht wurden. Gesundheitschecks und ein Vortrag über Faszien waren ebenfalls zu finden. Der Termin für die vierte Auflage von Food-Trucks meets Fashion Stories steht schon jetzt fest: Am Samstag, 16. September, wird Waldshut seine Gäste wieder mit mobilen Restaurants und Fashion Stories verwöhnen.