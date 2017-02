Waldshut Bei Einreise verhaftet

Gegen Mitternacht wurde ein 30-jähriger Deutscher bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut verhaftet

In der Nacht auf Dienstag wurde ein 30-jähriger Deutscher bei seiner Einreise am Grenzübergang Waldshut-Rheinbrücke verhaftet. Laut Polizeiangaben reiste der in der Schweiz wohnhafte Deutsche gegen Mitternacht über die Waldshuter Rheinbrücke nach Deutschland ein. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde durch die Zollbeamten das Vorliegen eines Haftbefehls festgestellt. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und der Bundespolizei übergeben.

Die Justizbehörden in Lörrach hatten gegen den Mann einen Strafbefehl in Höhe von 1.800 Euro zzgl. Kosten in Höhe von 100 Euro, ersatzweise 45 Tage Haft verhängt. Vor die Wahl gestellt, den Betrag vor Ort zu bezahlen oder die nächsten 45 Tage in der Justizvollzugsanstalt abzusitzen, entschied er sich für das Bezahlen. Anschließend durfte der Mann seinen Weg fortsetzen.