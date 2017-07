Lauchringen Bei Arbeitsunfall tödliche Verletzung durch Bagger

Ein 38-jähriger Arbeiter ist in Lauchringen bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben erlitt er im Gefahrenbereich eines Baggers tödliche Kopfverletzungen.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag in einem Entsorgungsbetrieb in Lauchringen wurde ein 38-jähriger Arbeiter tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben lief der Mann gegen 15.25 Uhr aus unbekannten Gründen unter einem Bagger hindurch, an dessen Greifarm ein pendelnder Magnet hing. Dieser sollte gerade am Boden abgestellt werden. Der Arbeiter sei vom Magneten am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zum näheren Hergang aufgenommen.