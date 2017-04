Waldshut-Tiengen Beginn der Motorradsaison: Polizei warnt vor Unfallrisiken

Die Motorradsaison am Hochrhein hat begonnen. Zu Beginn der Saison ist das Unfallrisiko laut Polizei aber besonders groß. Daher ruft die Polizei die Fahrer zu Besonnenheit auf. Vertreter der Motorradgruppe Plüschis und der Motorradfreunde Hochrhein sprechen über ihre Erfahrungen.

Kreis Waldshut – Auch wenn das Wetter momentan die kalte Schulter zeigt: Die Monate März und April gelten traditionell als Beginn der Motorradsaison. Steigende Temperaturen und stetig besseres Wetter locken viele Biker zu ihren ersten Ausfahrten. Gleichzeitig ist der Beginn der Saison auch am unfallträchtigsten. Trotz deutlichen Rückgangs gab es auch 2016 im Landkreis 92 Unfälle (2015: 129, 2014: 120), in die Motorradfahrer involviert waren. 42 (61, 68) von ihnen wurden schwer verletzt, ein Großteil behielt bleibende Schäden zurück, ein (4, 3) Unfall verlief tödlich.

Nach Einschätzung von Axel Braxmeier, Leiter des Verkehrskommissariats Waldshut-Tiengen, spielen bei den erhöhten Unfallzahlen zu Saisonbeginn und -ende verschiedene Faktoren eine Rolle. Die langersehnte erste Ausfahrt führe oft zur Selbstüberschätzung, während Kopf, Körper und Maschine noch nicht wieder optimal aufeinander abgestimmt sind. Darüber hinaus würden zu Beginn die neusten Tuningmaßnahmen ausprobiert, was zu Ablenkung führen, aber auch für sich die Unfallursache darstellen kann. In der Regel ist es aber viel naheliegender: „Sehr oft spielt Geschwindigkeit in irgendeiner Form eine Rolle“, sagt Braxmeier.

Viele erfahrene Biker regionaler Motorrad-Gruppen bekennen sich deshalb offen zum gediegenen Fahrstil gemäß der Verkehrsregeln und geben unerfahrenen Fahrern Tipps. So auch der Tiengener Florian Königs von den „Plüschis“, einer losen Gruppierung, deren Markenzeichen bunte, Plüschtieren ähnelnde Helmüberzieher sind. Er kennt das verführerische Kribbeln in der Gashand zu Saisonbeginn nur zu gut, fährt aber bewusst viel langsamer, als er sich das eigentlich zutraut. Neben den physikalischen Aspekten, zum Beispiel, dass die Haftung des Reifens auf dem im Frühling oft noch kalten Straßenbelag geringer sein kann, ganz zu schweigen auf seit dem Winter übrig gebliebenem Rollsplit, spricht auch er körperliche Faktoren an. Bewegungsabläufe und Reflexe müssen von Neuem eingeübt werden. „Man darf nicht denken, dass man zu Saisonbeginn noch den Fahrstil vom Vorjahr hat“, so Königs. Ein weiterer Faktor sind andere Verkehrsteilnehmer. „Man muss für die anderen mitdenken“, sagt er, denn auch Autofahrer müssen sich erst wieder daran gewöhnen, wie schnell ein Motorrad im Rückspiegel auftauchen kann und wie leicht man es übersehen kann. Motorradfahrer sind bei Unfällen oft die im Nachteil, denn „auf dem Motorrad bist du deine eigene Knautschzone“, sagt Königs. So gesehen sind die bunten Helme der Plüschis auch ein sicherheitssteigender Blickfang.

Auch Stefan Schweikert von den Motorradfreunden Hochrhein kennt die Gefahren am Saisonbeginn und rät: „An die Geschwindigkeit muss man sich genauso erstmal gewöhnen, wie an das richtige Fahren von Kurven.“ Auch sonst gelten bei den Motorradfreunden die Regeln des vorausschauenden Fahrens, besonders während des Gruppenfahrens, wo grundsätzlich nicht überholt wird. Die Interessensgemeinschaft nimmt darüber hinaus regelmäßig an Sicherheitstrainings des ADAC teil und bietet, gemeinsam mit einer Fahrschule aus dem Kreisgebiet, verschiedene Trainings an, darunter auch die „Erste Hilfe für Motorradfahrer“.

"Beginn und Ende der Saison sind besonders unfallträchtig"

Axel Braxmeier, Leiter des Polizeikommissariats Walds­hut-Tiengen, spricht über Motorradfahren und die Risiken.

Herr Braxmeier, wie erleben Sie aus Polizeisicht den Beginn der Motorradsaison?

Beginn und Ende der Saison sind besonders unfallträchtig. Es fehlt noch an Übung und es braucht ein paar Tage, bis das Zusammenspiel von Kopf, Körper und Maschine wieder richtig funktioniert. Außerdem werden in dieser Zeit auch die neusten Veränderungen an den Maschinen „ausprobiert“, was wiederum Kontrollen unsererseits in Gang setzt.

Was sind die häufigsten Unfallursachen? Worauf sollten Motorradfahrer achten?

Nicht angepasste Geschwindigkeit spielt bei Unfällen die größte Rolle. Dazu kommen Fahrfehler und Unachtsamkeit. Jeder Motorradfahrer muss auch mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen. Auf diese muss er reagieren können. Unfallschwerpunkte sind hier die kurvenreichen Strecken in den Tälern aber auch die B 500.

Gibt es Präventivmaßnahmen?

Am 19. Mai findet in Stuttgart der Landestag der Verkehrssicherheit statt. Die Verkehrssicherheitsaktion „Gib Acht im Verkehr“ feiert dabei ihr 25-jähriges Bestehen. Hier wird es ein umfassendes Informationsangebot auch für Motorradfahrer geben. Der Bikertag am Schluchsee findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist die steigende Einsatzbelastung. Unser Fokus liegt dafür auf ganzheitlichen Kontrollen, das heißt, es wird nicht nur das Fahrverhalten, sondern auch die Fahrzeugtechnik, zum Beispiel im Hinblick auf Leistungssteigerung und Geräuschentwicklung überprüft. Zusätzlich noch eine Präventivveranstaltung durchzuführen, ist uns in diesem Jahr leider nicht möglich. (ros)