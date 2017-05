Waldshut-Tiengen Beeindruckend: Russische Musiker als Botschafter einer Region, die nicht in Vergessenheit geraten darf

Stürmischen Applaus erntet das belorussische Ensemble, das anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Vereins „Zukunft für Ritschow“ in Waldshut gastierte. Hedi Müller, Vorsitzende des Vereins, zieht positive Bilanz.

Waldshut – Musik, die zu Herzen ging, die Seele berührte und das Publikum begeisterte – stürmischen Applaus erntete das belorussische Ensemble, das anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Vereins „Zukunft für Ritschow“ in Waldshut gastierte. Vorsitzende Hedi Müller freute sich, eine volles Haus begrüßen zu können. „Unser Engagement vor Ort hat Sinn gemacht“, bilanzierte sie, „alle unsere Aktionen sind gut gelaufen.“ Kinder und Jugendliche seien dem Verein besonders am Herzen gelegen, um ihnen Visionen zu vermitteln und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. „Ich danke all denen, die mich auf diesem Weg begleitet haben“.

Zu Gast waren auch Oberbürgermeister Philipp Frank und Johannes Zeller, Chefarzt im Waldshuter Krankenhaus. OB Frank würdigte bei seinem Grußwort die Arbeit des Vereins und das Engagement der Mitstreiter. Er erinnerte an die furchtbare Katastrophe 1986 in Tschernobyl, ein „epochales Ereignis“, das aber heute kaum noch in den Köpfen der Menschen präsent sei. Er erinnerte aber auch an das benachbarte Kernkraftwerk Leibstadt, das für viele zum Alltag geworden sei. „Wir sind Meister im Verdrängen geworden“, sagte er, „sollten aber trotzdem nicht die großen Risiken aus den Augen verlieren, die mit der Atomenergie verbunden sind.“

Die stellvertretende Vorsitzende Elena Denisova-Schmidt schilderte die Not in ihrer Heimat, die Gemeinden hätten kein Geld, um die öffentlichen Gebäude zu sanieren und neue Projekte auf den Weg zu bringen. „Ohne Hilfe von außen wäre vieles nicht möglich gewesen“, sagte sie. Eine beispielhafte Karriere machte Julya Schuglia, die durch den Verein als junges Mädchen nach Deutschland kam und hier studierte. Sie lobte die Projekte, die mit Hilfe des Vereins in ihrer Heimat realisiert wurden. Nach ihrem Aufenthalt in Deutschland kämen die Kinder gestärkt in ihre Heimat zurück“, sagte sie. Johannes Zeller steht dem Verein als ärztlicher Berater zur Seite. Auch er war schon in Ritschow und im benachbarten Schitkowitschi, um hier das Krankenhaus und die Kinderstation zu besuchen und Vorschläge einzubringen. Er habe dabei festgestellt, dass die Hilfeleistungen hoch geschätzt und sinnvoll eingesetzt wurden. Zusammen mit Julya Schuglia moderierte Vorstandsmitglied Alfred Scheuble das Konzert. Er würdigte die Musiker als Botschafter einer Region, „die nicht in Vergessenheit geraten darf“.

Auf dem Programm der fünf Musiker und der beiden Gesangssolisten, die fast alle die Musikakademie in Minsk absolviert hatten, standen Werke der europäischen Klassik und Romantik und bekannte Melodien aus Oper und Operette. Vertreten waren aber auch zeitgenössische belarussische Komponisten wie Eugen Alexander Glebov, Igor Manguschew und Grigori Surus.

Die Folgen der radioaktiven Verseuchung durch Tschernobyl