Baustelle sorgt in Gurtweil für Staus

In Gurtweil werden derzeit Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt. Das sorgt für Staus im Bereich der Rathausstraße.

Verkehr stockt: Eine Baustelle im Bereich der Einmündung der Rathaus- in die Schlüchttalstraße verursacht in Gurtweil veränderte Verkehrsflüsse und Staus. Eine Tiefbaufirma ist beauftragt, eine Stromleitung und Leerrohre für das Glasfasernetz zu verlegen. Die Arbeiten dauern noch ein paar Tage an.