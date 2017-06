Waldshut-Tiengen Baugenossenschaft Tiengen legt Fokus auf Modernisierung

Die Baugenossenschaft Tiengen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Der Fokus liegt in diesem Jahr wieder auf der Modernisierung und der Instandhaltung der bestehenden Wohnungen.

Tiengen (tao) Mit einer beeindruckenden Bilanz konnte der Bauverein Tiengen bei seiner Hauptversammlung im Hotel Bercher aufwarten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Müller freute sich, rund 20 stimmberechtigte Mitglieder und Bürgermeister Joachim Baumert begrüßen zu können. Bei den Wahlen wurden drei Mitglieder des Aufsichtsrates einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender Wolfgang Müller, Schriftführerin Ingrid Eble und Beisitzer Axel Gmyrek.

Den Jahresbericht 2016 stellte Dagmar Bodmer als geschäftsführender Vorstand vor. Der Bericht wies eine Bilanzsumme über 4,2 Millionen Euro aus, das Eigenkapital betrug 1,9 Millionen, der Bilanzgewinn 210 000 Euro. Die Genossenschaft hat einen Bestand von 33 Gebäuden mit 163 Wohnungen, 41 Garagen und 78 Stellplätzen. Der Schwerpunkt der wohnungswirtschaftlichen Tätigkeit lag in der Instandsetzung und Modernisierung der genossenschaftlichen Wohnungen. Für Instandsetzungen wurden 219 000 Euro ausgegeben, 14 000 mehr als im Vorjahr. Zeitgemäß modernisiert wurden Wohnungen in der Zeppelinstraße 7 und der Schaffhauser Straße 77. In der Scheffelstraße 6 wurden drei von vier Wohnungen für 147 000 Euro vollständig renoviert. Für die Gebäude Scheffelstraße 4 und 6 wurden für 42 000 Euro fünf neue Garagen gebaut. Zur Finanzierung wurden vorhandene Mittel ausgeschöpft.

Gekündigte Wohnungen konnten zum größten Teil zeitnah wiedervermietet werden, die Mieteinnahmen summierten sich auf 593 000 Euro, 8000 Euro mehr als im Vorjahr. Dagegen mussten 30 000 Euro mehr für die Hausbewirtschaftung ausgegeben werden. Die niedrigeren Zinskosten schlugen mit 13 000 Euro positiv zu Buche.

"Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnraum ist bei unserer Genossenschaft gleichbleibend hoch", konstatierte Wolfgang Müller. Auch 2017 liegt der Fokus auf die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen, die derzeit nicht vermietbar sind. So sind in der Köllerstraße 13 und 11 eine Komplettsanierung, sowie ein Dachausbau und der Umbau des Obergeschosses für 170 000 Euro im Plan.

Die 301 Mitglieder können wieder mit einer Dividende rechnen, die auf zwei Prozent festgesetzt wurde.