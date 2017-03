Waldshut/Zürich Baltensperger + Siepert: Künstler stellen neues Projekt in Zürich aus

Chinesische Tagelöhner als Philosophen. Ex-Waldshuter David Siepert stellt in Zürich aus.

Zürich/Waldshut – Eine Ausstellung der besonderen Art präsentiert das Künstlerduo Baltensperger + Siepert in den Räumen der Stiftung BINZ39 im Herzen von Zürich. Dort können die Gäste nicht nur die Ausstellung betrachten, sondern vor allem auch in sie hineinhören. Fast drei Jahre hat es bis zur Fertigstellung des Projektes des Künstlerduos – das sind David Siepert aus Waldshut und Stefan Baltensperger, dessen Vater aus Ühlingen-Birkendorf stammt – gedauert. Kernstück der Ausstellung ist das Buch "Invisible Philosophy" (verborgene Philosophie), das im Amsel Verlag erschienen ist. "Der Titel bezieht sich auf die Wanderarbeiter, die in China umgangssprachlich 'Invisible People' genannt werden", erklärt Siepert. Für die Realisierung dieses Projektes gingen die beiden Künstler der Frage nach, wie Arbeitssysteme die Stellung des einzelnen in der Gesellschaft steuern. Dafür sind sie für einen Monat in die chinesische Metropole Peking gereist, um dort Wanderarbeiter jeweils für einen Tag anzustellen. Deren Aufgabe war es, sich in die Rolle eines Philosophen zu versetzen und ihre Gedanken über das Leben aufzuschreiben.

David Siepert: "Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu denken, dennoch ist es so, dass nicht jeder die Chance hat, die Gesellschaft mit seinen Visionen und Gedanken mitzuformen." Herausgekommen sind 20 philosophische Tageswerke. Bei allen spielen Familie, Gesundheit aber auch Arbeit und Geld eine wichtige Rolle. Bezahlt wurden die Protagonisten am Ende des Tages. Stefan Baltensperger: "Es war beeindruckend, was manche der Wanderarbeiter für Kernaussagen getroffen haben." Dazu gehört auch die Aussage: Society is too realistic (zu Deutsch: Gesellschaft ist zu realistisch). Was die beiden Künstler zu hören bekamen, beschäftige sie noch lange. Einige der Protagonisten hatten seit langem keine Zeit mehr, sich intensiv mit ihren eigenen Gedanken und Visionen auseinanderzusetzen.

Das Buch "Invisible Philosophy", in dem die Schriften von 15 Wanderarbeitenden veröffentlicht sind, ist in Mandarin und Englisch erschienen. Ins Deutsche wurde es nicht übersetzt. "Uns war wichtig, uns dem Thema in einer Fremdsprache zu nähern", erklärt David Siepert. In der Ausstellung gibt es auch drei Bildschirme mit Kopfhörern. Baltensperger + Siepert haben zusammen mit drei Sprechern Textfragmente unterschiedlicher Tagelöhner zu einem fiktiven Gespräch zusammengefügt. Auch in China hat das Künstlerduo bereits seine Arbeit im Rahmen der Shanghai Biennale vorgestellt.

David Siepert, der in Bad Säckingen geboren wurde und in Waldshut aufgewachsen ist, hat bereits vor vier Jahren mit seinem Projekt "Censored Dresses" – zensierte Kleider – die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei hat es sich um Mode bekannter Designer wie Versace gehandelt, die von der Zensurpolizei islamischer Länder nachbearbeitet wurde. Anders als in Europa oder den USA werden aber nicht die Konturen der Models verfeinert. In Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten müssen Frauen gemäß dem islamischen Gesetz ihre Schönheit vor den Blicken fremder Männer verhüllen. Lediglich Gesicht, Hände und Füße sind von der Enthüllung ausgenommen.

Ausstellung

Die Stiftung BINZ39, Sihlquai 133, beherbergt sieben Ateliers am Sihlquai in Zürich, die jeweils für zwei Jahre an junge Künstler vergeben werden. Primär wird das Ziel verfolgt, das künstlerische Schaffen vor Ort zu fördern. Noch bis zum 25. März stellen David Siepert und Stefan Baltensperger dort ihr Projekt "Invisible Philiosophy" Donnerstags bis Samstags, jeweils von 14 bis 18 Uhr, sowie auf Anfrage aus.