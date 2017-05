Waldshut-Tiengen Baggern für schnelles Internet im Gewerbepark Hochrhein

Im Gewerbepark Hochrhein wird fleißig gebaggert, damit die dort ansässigen Unternehmen baldmöglichst mit schnellen Internetanschlüssen versorgt werden können. Die Arbeiten werden von dem Unternehmen Hochrheinnet ausgeführt.

Zügig voran geht es beim Breitbandausbau im Gewerbepark Hochrhein. Nachdem 2016 die Randbereiche sowie das Gewerbegebiet Kaitle und die Kupferschmidstraße mit einem Glasfaseranschluss versehen wurden, geht es nun weiter ins Zentrum des Gewerbeparks. Die Arbeiten werden in Eigeninitiative von der Firma Hochrheinnet ausgeführt.

Bei einem Vor-Ort-Termin erklärte Waldshut-Tiengens neuer Bürgermeister Joachim Baumert: "Der Ausbau der Infrastruktur mit moderner Technik ist überaus wichtig, damit unsere heimischen Betriebe über einen schnellen und hochwertigen Breitbandanschluss verfügen und konkurrenzfähig bleiben." Er lobte die unternehmerische Initiative der jungen Firma: "Der Ausbau ist eigenfinanziert und erfolgt ohne öffentliche Gelder." Francesco Lucia, Geschäftsführer von Hochrheinnet, erklärte: "Mit unserem System können wir eine hohe Bandbreite anbieten. Die Resonanz ist sehr gut, in der Kupferschmidstraße hat sich jeder Anlieger einen Anschluss legen lassen." Das Glasfaserkabel reicht aber nur bis an den Ortsrand. Von hier wird per Vectoring-Technik auf das vorhandene Telefonnetz der Telekom zugegriffen, ein Netz, das aus Kupferleitungen besteht. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das ist deutlich günstiger und wesentlich schneller realisierbar. So kann den Kunden eine stattliche DSL-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s angeboten werden. Der Nachteil: Die Kupferkabel mindern die Leistung. Würde man die Glasfaserleitung direkt ins Haus ziehen, könnten bis zu 200 Mbit/s erzielt werden. Der Glasfaseranschluss erfolgte über das Küssaberger Glasfasernetz. Von dort wurden die Kabel und weitere Leerrohre teils entlang der Straße, teils durch offenes Gelände bis ins Kaitle verlegt.

Für den Breitbandausbau im Gewerbepark Hochrhein geht das Unternehmen mit rund 250 000 Euro in Vorleistung. Norbert Bodmer, in der Stadtverwaltung für die EDV-Technik zuständig, erklärte: "Wir sind froh um jedes Unternehmen, das bei uns investiert. Ganz wichtig ist es, dass unsere Gewerbegebiete zeitgemäße Anschlüsse bekommen. Für viele Unternehmer heute ein entscheidender Faktor, um sich am Markt behaupten zu können".

Das junge Unternehmen aus Küssaberg beschäftigt neun Mitarbeiter und befasst sich seit 2006 mit der Breitbandtechnik. Das in eigener Regie aufgebaute Glasfasernetz hat nichts mit dem Backbone-Netz des Landkreises zu tun.