Waldshut Bäderdiskussion geht weiter: CDU Waldshut fordert Erhalt des Bades

Die CDU Waldshut fordert zu überprüfen, was die Sanierung der Technik – ohne Verschönerungsmaßnahmen – kosten würde. Dagegen hält die CDU Tiengen am Gemeinderatsbeschluss fest.

Waldshut – Nach der anonymen Millionen-Spende für die Sanierung des Waldshuter Freibads setzt sich die CDU Waldshut für den weiteren Betrieb der Freizeiteinrichtung ein. Sie fordert zu überprüfen, was die Sanierung der Technik – ohne Verschönerungsmaßnahmen – kosten würde. Dem gegenüber steht die CDU Tiengen, die keinerlei Anlass sieht, die Entscheidung des Gemeinderates vom 3. April zu überdenken. Der entschied sich damals für die Sanierung des Tiengener Freibads.

Der CDU-Ortsverband Waldshut fordert den Gemeinderat, die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Waldshut-Tiengen und den Verein Pro Freibad Waldshut jetzt auf, sich "konstruktiv gegenüber der Suche nach Möglichkeiten des Erhalts des Freibads Waldshut einzubringen". Vorsitzender Dieter Zauft: "Wir stellen nicht den Beschluss des Gemeinderates vom 3. April infrage, aber wir fordern die Prüfung einer anderen Lösung." Damit bezieht sich der CDU-Ortsverband auf eine Minimallösung, bei der geprüft werden soll, wie hoch die Kosten für die Instandhaltung der Technik liegen. "Es steht eine Summe im Raum, durch die es möglicherweise einen Fortbestand des Freibades geben kann", sagt Dieter Zauft.

Der CDU-Ortsverband Tiengen meint hingegen schon jetzt, dass auch eine Millionen-Spende nichts an der Tatsache ändere, dass das Votum für die Sanierung des Schwimmbades in Tiengen einer realistischen gesamtstädtischen Sicht ebenso entspreche wie der auf Dauer stark angespannten finanziellen Lage, bei deren Betrachtung man neben den Investitionskosten auch die auf Dauer anfallenden Betriebskosten ins Kalkül ziehen müsse. Auch Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank hat öffentlich erklärt, dass er an dem Beschluss des Gemeinderates festhalte. Die Millionen-Spende habe den Entscheidungsgrund nicht grundlegend geändert.

Die Instandsetzung der Technik dürfte laut Einschätzung des CDU-Ortsverband Waldshut mit der Millionen-Spende zu meistern sein. "Bei einer konkreteren Perspektive für einen Erhalt des Freibads Waldshut würden sicherlich weitere Unterstützer für das Projekt gewonnen werden können", so der Ortsverband Waldshut in einer Medienmitteilung. Christiane Maier, Vorsitzende des Vereins Pro Freibad Waldshut: "Es stehen aktuell rund 20 Spender in den Startlöchern, falls der Gemeinderat für die Sanierung grünes Licht geben würden." Die CDU Waldshut lobt das Engagement des Vereins. "Der Verein zeigt durch seine Aktivität, dass das Freibad Waldshut eine bedeutsame Freizeiteinrichtung für Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger und Familien sowie Jugendliche ist."

Laut Erklärung der CDU Waldshut spricht die "bestechende Lage am Rhein mit dem schönen Baumbestand und dem großzügigen Freigelände für den Erhalt dieses Bades sprechen".

Freibäder-Entscheidung

Der Beschluss zur Ein-Bad-Lösung anstelle der Sanierung beider Bäder in Waldshut und Tiengen fand am 3. April die Mehrheit im Waldshut-Tiengener Gemeinderat. Lediglich vier Stadträte waren dagegen. Auch die Wahl für das Tiengener Bad war letztlich eindeutig, nur sieben Stadträte stimmten dagegen. Als Argument für die Entscheidung pro Tiengen nannten mehrere Fraktionen das Hallenbad in Waldshut, das derzeit gemeinsam mit der Stadthalle für rund 22 Millionen Euro saniert wird.