Waldshut-Tiengen Badenova bewegt: So war der verspielte Nachmittag im Freibad

200 Teilnehmer testeten bei der Verandstaltung "Badenova bewegt" im Waldshuter Freibad ihre Sportlichkeit. An den verschiedenen Stationen konnten die Kinder Punkte für den begehrten Titel "sportlichste Schule oder Schüler" sammeln.

Waldshut – Statt des alljährlichen Familienfests brachten die Stadtwerke Waldshut-Tiengen dieses Jahr sportliche Bewegung in das Waldshuter Freibad. Rund 200 Kinder nahmen mit viel Spaß und Ehrgeiz an der Veranstaltung "Badenova bewegt" teil, bei der am Ende der sportlichste Schüler und die sportlichste Schule gekürt werden sollten. An verschiedenen Stationen konnten Kinder und Schüler zwischen drei und zwölf Jahren ihnen unbekannte Sportarten, wie Boxen, Slackline, Zumba, Fußball und Tischtennis ausprobieren. Beim Badminton konnte sogar mit der Olympiateilnehmerin Nicole Grether trainiert werden. Dazu gab es ein Kindertheater und viele andere Spiele. Sowohl mit der Teilnahme selbst, als auch für die Ausführung konnten die Kinder Punkte sammeln, die am Ende zusammengezählt wurden. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreiste, konnte Extrapunkte für die Extra-Bewegung einheimsen. Und auch für die Erwachsenen war es ein großer Spaß, viele unterstützten ihre Kinder bei den Stationen oder machten gleich selber mit.

"Unser Ziel ist es, Bewegung möglichst einfach zugänglich zu machen", sagte Jens Hoffmann von der Agentur Sportalis, die für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich war. Trotz eines guten Verlaufs und vieler begeisterter Kinder ist die Zahl der Teilnehmer hinter den Erwartungen der Veranstalter zurückgeblieben. In den vergangenen Jahren hatte die Veranstaltung in Lörrach, Freiburg und Offenburg oft über 1000 Teilnehmer angelockt. Diejenigen, die in Waldshut teilgenommen hatte, konnten sich jedenfalls über einen verspielten Nachmittag im Freibad, und die sportlichsten Schüler über Sachpreise freuen.

Die Sportlichsten

Die sportlichsten Schüler: 1. Platz: James Isaak (Robert Schumann Realschule Waldshut, 7000 Punkte), 2. Platz: Eric Isaak (GS Gurtweil, 6930 Punkte), 3. Platz: Maximilian Adelbert (St. Elisabeth Kindergarten Oberlauchringen, 6250 Punkte).

1. Platz: James Isaak (Robert Schumann Realschule Waldshut, 7000 Punkte), 2. Platz: Eric Isaak (GS Gurtweil, 6930 Punkte), 3. Platz: Maximilian Adelbert (St. Elisabeth Kindergarten Oberlauchringen, 6250 Punkte). Die sportlichsten Schülerinnen: 1. Platz: Sophie Schneider (Christliche Schule Waldshut, 6430 Punkte), 2. Platz: Lena Albicker (Robert Schumann Realschule Waldshut, 5290 Punkte), 3. Platz: Lara Schönhuber (Grundschule Dogern, 4960 Punkte).

1. Platz: Sophie Schneider (Christliche Schule Waldshut, 6430 Punkte), 2. Platz: Lena Albicker (Robert Schumann Realschule Waldshut, 5290 Punkte), 3. Platz: Lara Schönhuber (Grundschule Dogern, 4960 Punkte). Sportlichste Schulen: 1. Platz: Hochrhein Gymnasium Waldshut (49 600 Punkte, Preis: 300 Euro), 2. Platz: Robert Schumann Realschule Waldshut (45 640 Punkte, Preis: 200 Euro), 3. Platz: Heinrich-Hansjakob-Grundschule Waldshut (33 120 Punkte, Preis: 100 Euro).

