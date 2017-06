Zwei 23-jährige Autofahrer haben sich auf der Bundesstraße in der Nähe des Zollübergangs in Waldshut ein Rennen geliefert. Ein Rollerfahrer konnte die Polizei verständigen, die daraufhin die Personalien der Fahrer feststellten konnte.

Noch vor Ort ermittelt werden konnten zwei 23-jährige Autofahrer, die sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 18.50 Uhr ein Rennen auf der B 34 in Waldshut geliefert haben. Der weiße BMW und der schwarze Audi hätten zu Beginn des zweispurigen Abschnitts Richtung Zoll beschleunigt und seien links und rechts an einem Motorroller vorbeigerast. Dessen Lenker habe die Besatzung eines Streifenwagens verständigt, der zufällig in der Nähe stand. Die Beamten holten die Autos ein und stellten die Personalien der Fahrer fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/83160, zu melden.