vor 2 Stunden SK Autofahrerin fährt gegen Baum und landet im Graben

Bei einem Unfall in Waldshut-Tiengen wurden am Mittwoch eine Mutter und ihr Kind verletzt. Laut Polizeibericht kam die schwangere Frau mit ihrem Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam in einem Graben beim Obi-Parkplatz zum Stehen.