Waldshut-Tiengen Auto gegen Fahrrad: Konflikt um Radwege

Radfahrer dürfen nur bedingt auf der Straße fahren. Spezielle Schilder zeigen Benutzungsbefugnisse. Fabian Prause vom Ordnungsamt erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Waldshut-Tiengen – Das Verhältnis zwischen Autofahrern und Radfahrern ist oft angespannt. Auf vielen Strecken wird gedrängelt oder zu dicht aufgefahren. Schafft es der Autofahrer aufgrund des Verkehrs nicht, den Radfahrer zu überholen, kann es auf viel befahrenen Straßen schnell zu einem Rückstau kommen. Erst am Wochenende kam es auf der B 34 zwischen Zollübergang Waldshut/Koblenz und Waldshuter Innenstadt sogar zu einer Prügelei zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einem 51-jährigen Autofahrer. Grund dafür war, dass sich der Autofahrer laut Polizei daran gestört habe, dass der Radfahrer zusammen mit seiner Familie nicht den kombinierten Geh- und Radweg benutzt hat, sondern auf der Bundesstraße gefahren ist. Entsprechend dem dort stehenden Schild mit dem Fußgängersymbol und dem Fahrradlogo mit dem Vermerk "frei" dürfen Radfahrer dort aber sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Straße fahren.

Fabian Prause, bei der Stadt zuständig für die Straßenverkehrsreglung: "Laut Straßenverkehrsordnung gibt es drei Schilder, die den Radfahrer verpflichten, den Radweg zu benutzen." Zum einen ist es ein blaues Schild auf dem Mutter und Kind, darunter eine Querlinie und ein Fahrrad abgebildet sind. "Bei diesem Schild sind Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg gleichberechtigt", informiert Prause. Ebenfalls ein blaues Schild, auf dem mit einer Längstlinie Mutter mit Kind und Radfahrer getrennt sind, bedeutet: Je nachdem, ob rechts oder links abgebildet, müssen sich Fußgänger und Radfahrer dort aufhalten. Ein drittes Schild, ebenfalls blau und nur mit einem Fahrrad gekennzeichnet, weist einen reinen Fahrradweg aus.

Allerdings kommt dieses Schild laut Prause im Waldshut-Tiengener Stadtgebiet nicht vor. Fährt ein Radfahrer in einem der drei Fälle dennoch auf der Straße, kann er angezeigt werden und es droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro, informiert Prause.

Immer wieder jedoch kommt es vor, dass Radfahrer ungewollt auf der B 34 statt auf dem parallel verlaufenden Radweg landen. Laut Fabian Prause kann das damit zusammenhängen, dass für Radfahrer von Tiengen in Richtung Waldshut her kommend, der Anschluss an den Radweg nicht ohne weiteres zu finden ist.

Auf der Straße zu fahren ist für Fahrradfahrer auch dann erlaubt, wenn es eine spezielle Markierung auf dem Boden gibt und der Gehweg nicht mit einem Verkehrszeichen beziehungsweise ausschließlich mit einem Fußgängersymbol gekennzeichnet ist. Eine Ausnahme bilden Kinder bis acht Jahre, die auf dem Gehweg fahren müssen. Von neun bis zehn Jahren dürfen sie den Gehweg nutzen, danach müssen sie ebenfalls auf der Straße fahren.

Einen Brennpunkt, an dem es zwischen Auto- und Fahrradfahrern öfter zu Auseinandersetzungen kommt, gibt es laut Fabian Prause allenfalls an der besagten Stelle an der B 34. "Viel eher bietet der Rheinweg, an dem es keine Beschilderung gibt, Konfliktpotenzial. Allerdings zwischen Fußgängern und Radfahrern." Hier gilt grundsätzlich das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber dem Schwächeren, also in diesem Fall der Fußgänger.

