Waldshut Auto-Veteranen rollen durch die Altstadt

Eine Oldtimer-Rallye legt am 16. Juni Zwischenstopp in der historischen Waldshuter Altstadt ein. Laut dem Veranstalter, einem Automobilclub aus der Pfalz, sind über 50 Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Ford T aus dem Jahr 1911.

Die historische Kaiserstraße von Waldshut ist zwar seit über 25 Jahren eine Fußgängerzone. Bei besonderen Anlässen sind jedoch Ausnahmen zulässig. Am Freitag, 16. Juni, werden zahlreiche Veteranen der Automobilgeschichte zwischen den Toren auffahren und damit vor der Kulisse der Altstadtfassaden ein besonderes Bild abgeben.

„Die Oldtimer werden gegen 14.30 Uhr in Waldshut erwartet“, freut sich Chefin Simone Hess von der Tourist-Info Waldshut-Tiengen auf das seltene Ereignis. Die Fahrzeuge nehmen an der Zuverlässigkeits-Fahrt „Bosch Vino Miglia“ teil, die erstmals 1997 organisiert wurde und als „Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge“ von Neustadt in Rheinland-Pfalz über 2000 Kilometer durch Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und die Schweiz nach Südtirol und zurück führt. Veranstalter ist der Automobilclub Maikammer aus der Pfalz. Nach seinen Angaben nehmen über 50 Fahrzeuge teil.

Der Verein informiert auf seiner Internet-Seite (www.ac-maikammer.de) über die Rallye: „Das Starterfeld umfasst neben Alltagsautos der Fünfziger- und Sechzigerjahre auch viele Vorkriegsfahrzeuge sowie hochpreisige Klassiker, die sonst nur in Museen zu bestaunen sind.“ Als ältestes Auto ist ein Ford Modell T („Tin Lizzy“) mit 20 PS aus dem Jahr 1911 angekündigt. Einer der vielen weiteren Veteranen ist etwa ein Alfa Romeo 8 C 2300 Monza, Baujahr 1933 mit 165 PS. Auch zwei Motorräder aus dem Jahr 1914 rollen an.

Am 16. Juni macht der Konvoi Station in Waldshut. An einem Stand vor dem Rathaus werden die Fahrer durch Oberbürgermeister-Stellvertreterin Rita Mosel begrüßt, informierte Simone Hess. Danach tuckern die Veteranen durch die Fußgängerzone weiter zum Viehmarktplatz und sollen dort bis etwa 16 Uhr parken. Damit erhalten Oldtimer-Freunde Gelegenheit, sich die stählernen Zeitzeugen der Automobilgeschichte näher anzuschauen.