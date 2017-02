Auszeichnung für Tourist-Information Waldshut-Tiengen

Freude über Zertifikate. Anlaufstelle für Gäste erhält erstmals das Siegel für Qualität und erneut die i-Marke des Tourismusverbands.

Waldshut (dru) Zu dem „i“ gesellt sich ein „Q“: Die Tourist-Information Waldshut-Tiengen wurde mit dem Zertifikat „Service Qualität Deutschland Stufe I“ ausgezeichnet. Neben der roten i-Marke des Deutschen Tourismusverbands an der Außenseite des Tourismusbüros in Waldshut hängt nun eine etwas schlichtere Tafel, die auf die Auszeichnung hinweist. Beide Zertifikate gelten für drei Jahre.

Das i-Zertifikat wurde im Dezember zum wiederholten Male erlangt, eine Inkognito-Prüfung befand, dass die Tourist-Info den Voraussetzungen für die Vergabe des Zertifikats entspricht. Bei der Q-Marke lief es ein wenig anders ab, wie die Leiterin der Tourist-Info, Simone Heß, erläutert: „Es kam kein Prüfer vorbei. Wir mussten eine 34-seitige Abfragung ausfüllen und an die Prüfstelle schicken. Die Zertifizierung war auch mit einem Maßnahmenkatalog verbunden, den wir erfüllen mussten.“

Unter anderem wurde eine Kinderecke, eine Brillenleihgabe für Menschen mit Sehschwäche und Feedbackbögen in der Tourist-Information eingerichtet. Auch ein Meinungs-Terminal, an dem durch den Druck auf einen von vier Knöpfen die Zufriedenheit der Kunden abgefragt wird und das bald mit verschiedenen Fragen ausgestattet wird, erfreue sich großer Beliebtheit bei den Kunden, erklärt Heß. So sei die Abfrage nicht nur kundenorientiert, sondern auch betriebsorientiert: „Was können wir noch besser machen?“

Auch Oberbürgermeister Philipp Frank sieht in der Auszeichnung nicht nur eine Bestätigung des hohen Standards des Tourismus-Teams in Waldshut-Tiengen, sondern den Ansporn, noch mehr auszuarbeiten. „Für den Kunden ist es einfacher, sich für ein Angebot zu entscheiden, wenn dieses einem einheitlichen Qualitätsstandard entspricht.

Um ein hohes Niveau zu halten, braucht es jedoch auch kontinuierliche Anpassungsbereitschaft. Ich denke, in den zwei Herzen der Großen Kreisstadt Waldshut Tiengen steckt unglaubliches touristisches Potential“, erklärt Oberbürgermeister Frank.

Die Initiative

Die Intiative schreibt auf ihrer Website: „Von uns geprüfte Betriebe dürfen sich durch das Qualitätssiegel „Q“ ausweisen und setzen damit ein Zeichen, dass sie an Weiterentwicklung interessiert sind, an der Servicequalität gearbeitet haben und diese nachhaltig verfolgen. Für Endverbraucher ist es die Sicherheit, einem nach geprüftem Qualitätsstandard zertifizierten Betrieb vertrauen zu können.“