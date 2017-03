Ein 77-jähriger Autofahrer hat in Waldshut Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt, geriet auf einen Gehweg und rammte ein parkendes Elektrofahrzeug der Stadtwerke. Wie die Polizei berichtet, gab der Senior nach dem Unfall den Führerschein ab.

Blechschaden gab es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Waldshuter Bismarckstraße. Nach Polizeiangaben wollte ein 77 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford einparken. Dabei habe er nach eigenen Angaben das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. Das Auto beschleunigte, fuhr in einem Bogen über den Gehweg und weiter auf einen Parkplatz für Elektrofahrzeuge. Dort rammte das Auto des Seniors ein Hinweisschild sowie ein an der Elektro-Zapfsäule angekuppeltes Carsharing-Auto der Stadtwerke. Verletzt wurde niemand. Die Polizei: "Auf seine Fahrtüchtigkeit angesprochen, übergab der Mann den Beamten freiwillig den Führerschein."