vor 3 Stunden Manfred Dinort Waldshut-Tiengen Aufführung: Beim Fatalen Seniorentheater wird es jetzt dramatisch

Das Fatale Seniorentheater probt derzeit romantische Volkslieder ein und führt diese als melodramatisches Singspiel auf. Die Premiere am Sonntag, 21. Mai in Schmitzingen, fünf Aufführungen folgen. Auf was sich die Besucher freuen dürfen, erfahren Sie hier.