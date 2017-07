Waldshut Auf frischer Tat ertappt: Autofahrer muss Müll wieder aufsammeln

Die Polizei hat einen Müllsünder in der Konstanzer Straße auf frischer Tat ertappt. In der Folge bekam der 25-Jährige nicht nur eine Anzeige, sondern musste auch den Müll wieder aufsammeln.

Als Abfallsünder auf frischer Tat ertappt, wurde ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag in der Konstanzer Straße beim Waldshuter Zoll. "Straßenreiniger wider Willen wurde ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Waldshut-Tiengen", heißt es im Polizeibericht. Gegen 3.45 Uhr warf der Mann demnach während der Fahrt Papier und Tüten aus dem Fenster. Dies geschah direkt vor den Augen einer Polizeistreife, die hinter dem 25-Jährigen herfuhr. Sie gaben ein Anhaltesignal und stoppten den Fahrer. Der musste nach der Kontrolle nicht nur den Müll wieder einsammeln, sondern bekam auch noch eine Anzeige auferlegt. "Die Straßenreinigung absolvierte der Mann übrigens kleinklaut und widerspruchslos", berichten die Beamten.