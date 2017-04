Waldshut-Tiengen Auf einen Kaffee mit dem Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Waldshut-Tiengen

Rainer Feudel, Vorsitzender der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen im Schwarzwaldverein, spricht über die neue Wander-Kooperation mit der Stadt Waldshut-Tiengen und die Lieblingstouren der Mitglieder.

Herr Feudel, der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen wandert neuerdings gemeinsam mit der Stadt. Wie kam es dazu?

Das Kulturamt der Stadt hat angefragt, ob der Verein Wanderungen für die Tourist-Info organisieren kann. Der Schwarzwaldverein kann. Der Verein hat die Kenntnisse, Erfahrungen und die Wanderführer – zurzeit insgesamt sieben. Unter den fast drei Dutzend über das ganze Jahr verteilten Wanderungen in unserem Programm sind viele, die sich bestens in das Programm der Tourist-Info einpassen. Zwölf haben wir dafür herausgesucht. Unter anderem eine für die Wanderfreunde aus der Patenstadt Blois, zu denen der Schwarzwaldverein schon seit Jahren Kontakte pflegt und die Ende Mai zu Besuch kommen.

Wohin führen die gemeinsamen Wanderungen mit der Tourist-Info?

Gerade am gestrigen Sonntag sind wir rund um Bühl gewandert. Von Riedern zum Hochrhein-Höhenweg, dann über Bühl zum Eichberg und zurück nach Riedern. Anfang Juni geht's zur Gauchachschlucht, Ende Juni wird ein Stück auf dem Klosterweg gewandert. Durch das Aargauer Fricktal geht es im August und im Oktober wandern wir im Kleinen Wiesental. Das sind nur ein paar Beispiele. Das komplette Programm ist bei der Tourist-Info zu haben und beim Schwarzwaldverein.

Und dann gibt es noch die Wanderungen exklusiv für die Vereinsmitglieder. Wo?

Exklusiv ist allenfalls die Qualität der Wanderungen, nicht die Teilnahme. Mitwandern kann jeder und jede, nicht nur Mitglieder des Schwazwaldvereins. Allerdings sollten sich die Wanderwilligen vorher bei den Wanderführern oder beim Vorstand anmelden. Wegen der Mitfahrgelegenheit zum Ausgangspunkt der Wanderung zum Beispiel oder für wie viele durstige und hungrige Wanderer Plätze in einer Vesperwirtschaft reserviert werden müssen und ähnliches. Die Wanderungen werden in der Tagespresse angekündigt. Die Kontakte zu den Wanderführern stehen im Vereinsprogramm und sind per E-Mail über wanderschuh@gmx.de zu erfahren.

Und wohin geht es dann?

Es stehen Tageswanderungen in der weiteren Region auf dem Programm, zum Beispiel "Rund um Stein am Rhein", zur Donauversickerung oder auch eine Weihnachtswanderung. Etwas weiter weg liegen die Ausgangspunkte der Wanderungen auf der Lenzerheide, am Ballon d' Alsace oder von Falera nach Flims. Im September haben wir auch eine ganze Wanderwoche im Programm, in Lermoos.

Welches sind eigentlich die beliebtesten Wanderungen?

Das sind ganz unbestritten die Hochgebirgstouren – und die Herbst-Wanderungen in Markgräfler Land. Während sich zu den Wanderungen in der näheren Umgebung regelmäßig zehn bis 15 Wanderwillige zusammenfinden, ist für so eine Hochgebirgstour ein Bus mit 50 Plätzen nötig, um zu Ausgangspunkt zu kommen. Und der Bus ist schnell voll. Markgräfler Weinland und Straußen-Wirtschaften locken ebenso. Wenn im Herbst eine Wanderung dorthin gemacht wird, nehmen daran im Durchschnitt gut 40 Interessierte teil.

Wandern kann man heute auch mit GPS und Smartphon-App. Was bietet der Schwarzwaldverein mehr?

Einen kompetenten Wanderführer oder eine kompetente Wanderführerin. Die kennen nicht nur die Wanderstrecke, deren Schwierigkeitsgrad und die beste Jahreszeit für diese Strecke – die kennen auch alles, was am Wegesrand liegt. Seien es Orte, Plätze oder die Natur. Und sie erklären das, sprechen darüber und lenken den Blick darauf. Hierbei bewahrheitet sich die uralte Erkenntnis: Man sieht nur das, was man kennt. Darüber hinaus bietet der Schwarzwaldverein Gemeinschaft – man geht mit Gleichgesinnten durch die Welt, sprich mit ihnen, schafft und pflegt Kontakte. Das ist neben dem Spaß am Wandern für sehr viele unserer mittlerweile 170 Mitglieder ein starkes Motiv, im Verein zu sein.

Im Schwarzwaldverin wird aber nicht nur gewandert. Es wird auch gearbeitet, nicht wahr?

Richtig. Der Verein pflegt sowohl die örtlichen Wanderwege als auch die Fernwanderwege in seinem Ortsbereich. Er hält sie in Schuss. Beim Ortsverein Waldshut-Tiengen sind das sage und schreibe 220 Kilometer Wanderwege! Unsere fünf Wegwarte sind engagiert im Einsatz – erhalten aber auch Unterstützung von der Stadt.

Zur Person

Rainer Feudel, Bezirksvorsitzender Hochrhein des Schwarzwaldvereins und Vorsitzender der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen, ist 64 Jahre alt, verheiratet und von Beruf Rechtsanwalt. In der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen engagiert er sich als Wanderführer.

