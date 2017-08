Waldshut Auf Spurensuche im Waldhuter Spitalwald

Die 28 Hektar große Forstfläche gehört seit 600 Jahren der Stadt beziehungsweise der Spitalstiftung. Er trägt von Anbeginn als Holzlieferant zum Unterhalt der Stiftung bei. Franz Anton durfte 1787 dort auch nach Steinkohle graben.

Im Seltenbachtal nördlich von Waldshut, hoch über dem westlichen Talhang, beziehungsweise oberhalb vom Distrikt Stunzingen, findet man das Gewann Spitalwald oder „Spittelwald“ wie er von den Einheimischen auch genannt wird. Die heute nur noch rund 28 Hektar große Forstfläche zwischen dem Haspel und der Schmitzinger Gemarkungsgrenze gehört schon seit über 600 Jahren der Stadt beziehungsweise der Spitalstiftung.

Der riesige Spitalwald im Seltenbachtal hat von Anbeginn als Holzlieferant zum Unterhalt der Stiftung beigetragen. Im Laufe der Zeit sind noch weitere Vermächtnisse und Spenden dazu gekommen. Damit entstand aus dem Spital zum Heiligen Geist eine Bürgerstiftung. Ein Verwaltungsausschuss, dem jeweils der katholische Stadtpfarrer vorstand, hatte das alleinige Sagen über Vermögen und Ausgaben. Die Stiftung war vor allem verpflichtet, die Armen und Kranken nach besten Kräften zu unterstützen. Das Spital musste aus dem Wald jährlich 130 Klafter (etwa 470 Ster) Holz und sieben- bis achthundert Wellen (Reisigbündel) an die Stadt liefern sollten, um sie dann wöchentlich in kleinen Portionen an die Armen und Bedürftigen verteilen. In den Zeiten der mehrjährigen Kriege befanden sich die städtischen Waldungen oft in einem schlechten Zustand. Daher wurde jedem neu aufgenommenen Bürger zur Pflicht gemacht, dass er drei Eichenbäume zu pflanzen habe und sie so lange pflegen müsse, „bis solche dem Vieh aus dem Maul erwachsen sind“.

In der südwestlichen Ecke des Spitalwaldes gab es in einer tieferen Geländerinne für die Eschbacher Bauern auch eine so genannte „Kuhstelle“: Im Mittelalter und noch lange Zeit danach hatte man vielerorts das Vieh zum Weiden in den Wald getrieben, weil das Wiesenfutter als Heu für den Winter gebraucht wurde. Diese Waldweiden waren meist weit vom Dorf entfernt, so dass man die Tiere über Nacht in einen Unterstand (Kuhstelle) trieb. Eine solche Kuhstelle wurde gerne in einem alten Hohlweg oder tiefen Erdsenke eingerichtet. Zum Schutz und zur Tarnung der Tiere legte man Baumstämme darüber und deckte sie mit Astwerk ab. Solche Kuhstellen dienten oft auch als Versteck, wenn feindliche Soldaten wieder einmal durch das Rheintal zogen und die Dörfer ausplünderten. Heute findet man in den Wäldern noch einige Flurnamen, die als „Kuhstelle“ bezeichnet werden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, so wird gemunkelt, sollen Bauern vor dem Einmarsch der Franzosen dort ihr Vieh versteckt haben.

Eine Urkunde im Generallandesarchiv in Karlsruhe berichtet auch, dass im November 1787 ein Franz Anton Stiegerer aus Schmitzingen von der Waldvogtei Waldshut einen Schürfschein ausgehändigt bekam, damit er „in der Kirchhalde und in derselben Gegend“ nach Steinkohle graben durfte – also auch im Spitalwald. Die Hauptgesteinsmasse des Seltenbachtales besteht aus Muschelkalk, der sich in einem Meer vor 237 bis 225 Millionen Jahren abgelagert hat. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich in bestimmten Gesteinsschichten gelegentlich auch kleine Einsprenglinge der Kohlenart „Gagat“ (Pechkohle) gebildet. Als nämlich damals organische Stoffe bis auf einen sauerstoffarmen Meeresgrund sinken konnten, entstand daraus ein Faulschlamm. Infolge der wachsenden Überdeckung von Sedimenten nahm der Druck stetig zu, bis es schließlich durch Umwandlungen zur Inkohlung kam. Den daraus entwickelten harten und polierfähigen Gagat haben schon die Steinzeitmenschen zu schwarzen Schmuckobjekten verarbeitet. Der Schmitzinger wollte jedoch Kohle als Brennmaterial finden, die er aber in so kleinem Umfang vorfand, dass sein Vorhaben recht bald zum Scheitern verurteilt war.

Als Folge des Kulturkampfes gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zur Trennung zwischen Kirche und Staat. Daher musste nach dem großherzoglich badischen Stiftungsgesetz, am 14. Mai 1870, die Aufsicht und Verwaltung des Spitalvermögens dem Gemeinderat der Stadt übertragen werden, wobei der jeweilige Bürgermeister (heute der Oberbürgermeister) ihr Vorsitzender ist.

Der Spitalfonds der heutigen Stadt Waldshut-Tiengen ist nicht nur Eigentümer des Spitalwalds, sondern auch des Krankenhausgebäudes und neuerdings ebenfalls des Matthias-Claudius-Pflegeheims in Waldshut. Im Jahr 2011 schlossen sich die Krankenhäuser Waldshut und Bad Säckingen zur Spitäler Hochrhein GmbH zusammen, an der zu 60 Prozent der Spitalfonds und zu 40 Prozent der Landkreis Waldshut beteiligt sind. Vor dem Hintergrund der massiven Finanzkrise, die insbesondere den Standort Bad Säckingen betrifft, gibt es jedoch in Waldshut-Tiengen Bemühungen, diese Verbindung wieder zu lösen.

