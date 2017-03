Atomkraftwerk Leibstadt: Rückkehr zu Volldampf offen

Wegen der Rostbefunde an einem Teil der Brennelemente muss das Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt bei Waldshut bis auf Weiteres mit reduzierter Leistung betrieben werden. Ob und wann der Reaktor wieder mit voller Kraft gefahren werden darf, ist offen.

Unter gebremstem Dampf produziert das Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) gegenüber Waldshut seit Ende Februar wieder Strom. Gemäß Auflage des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) durfte die Anlage nur mit reduzierter Leistung wieder ans Netz gehen. Grund sind die Rostbefunde an einem Teil der Brennstäbe.

Fast ein halbes Jahr lang musste der Atomreaktor, der Ende 1984 seinen Dauerbetrieb aufgenommen hatte, eine Zwangspause einlegen. Grund waren die Untersuchungen wegen Rostbefall, der bei der Jahresrevision im August an einem Teil der Brennstäbe entdeckt wurde. Als Ursache für verstärkte Oxidation ausgemacht wurden Dampfblasen, die teilweise dazu führten, dass Brennelemente nicht vollständig von Wasser umgeben waren. Die Fachleute bezeichnen das Austrockungs-Phänomen als Dryout. Eine mögliche Spur führt zu den thermischen Leistungserhöhungen, die zwischen 1985 und 2002 in dem Reaktor realisiert wurden.

Ralph Schulz, Leiter des Ensi-Fachbereichs Sicherheitsanalysen, hat in einer Medienmitteilung der Aufsichtsbehörde erklärt: „Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Auftreten von Dryout beeinflussen. Die Reaktorleistung gehört sicherlich dazu.“ Gleichzeitig schränkt er jedoch ein: „Es wäre aber unzulässig und zu vereinfachend, den Dryout nur auf die erhöhte Leistung zurückzuführen.“ Gegen die Leistungserhöhungen in Leibstadt hatten Kernkraftgegner schon zu Beginn Bedenken angemeldet. Im Jahr 1999 beispielsweise, als in Leibstadt eine weitere Stufe der Kapazitäts-Steigerung bevorstand, wurden von kritischen Experten die nun beschriebenen Dampfblasen als problematisch beschrieben.

Das Öko-Institut Darmstadt attestierte damals in einem Gutachten, dass sich mit der Leistung des Reaktors auch das Risiko erhöhe.

Ob das Werk wieder zu der vor der Brennstab-Problematik zulässigen Leistung von 3600 Megawatt zurückkehren kann, ist bislang offen. Kernkraftwerksleiter Andreas Pfeiffer sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Inwieweit die derzeitigen Einschränkungen der Betriebsparameter künftig wieder aufgehoben werden können, hängt auch von den Untersuchungen und Inspektionsergebnissen der nächsten Jahreshauptrevision ab.“ Wie bisher plant das KKL nach Werksangaben eine Laufzeit bis zum Jahr 2045.

Nach KKL-Angaben wurde die thermische Leistungserhöhung wie folgt realisiert: Im Jahr 1985 von 3012 auf 3138 Megawatt (Erhöhung der Nettoleistung zur Stromproduktion von 960 auf 990 Megawatt); bis 2002 zweite Leistungserhöhung in mehreren Stufen auf dann 3600 Megawatt (Nettoleistung 1165 Megawatt). 2015 wurden nach Werksangaben zwei Millionen Haushalte durch das KKL mit Elektrizität versorgt. Das entspreche etwa 16 Prozent des Schweizer Strombedarfs.