Waldshut Ast in Gullideckel

Ast in Gullideckel

Ein Ast in einem Gullideckel beschädigte am Samstag auf der Konstanzer Straße das Auto eines 45-jährigen Fahrers

Auf der Konstanzer Straße bemerkte ein 45 Jahre alte Fahrer am Samstagabend einen 30 bis 40 cm aus einem Gullischacht herausragenden Ast. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes von Tiengen in Richtung Waldshut, als er kurz nach der Ampelanlage den Ast im Gullischacht bemerkte. Durch vorausfahrende Fahrzeuge erkannte der Mann das Hindernis zu spät und fuhr über den Ast. Hierdurch wurde das Fahrzeug im Bereich des linken Vorderrads beschädigt. Aufgrund der Situation wird vermutet, dass der Ast absichtlich in den Gulli gesteckt wurde. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut unter 07751/ 831 60 zu melden.