Tiengen Angeleinter Hund rennt mit Stuhl über Tankstelle  3000 Euro Schaden

Einen kuriosen Vorfall vom Wochenende auf dem Areal einer Tankstelle in Tiengen hat die Polizei gemeldet. Ein angeleinter Hund hat dort einen Schaden von 3000 Euro hinterlassen – weil er Herrchen und Frauchen vermisste.

Ein Paar habe seinen Hund kurzzeitig an einem vor dem Verkaufsraum stehenden Metallstuhl angebunden. Doch der Vierbeiner, der offenbar Frauchen und Herrchen vermisste, lief los und zog den Stuhl hinter sich her. Weil der Weg zwischen zwei an den Zapfsäulen stehenden Autos hindurch führte, schlug das Möbel gegen beide Autos und führte zu einem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei sorgte für den Austausch der Personalien unter den Beteiligten, so dass diese die Schadensregulierung in die Wege leiten konnten.