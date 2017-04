Tiengen An der Haupt- und Heckerstraße in Tiengen ist der Weg frei für die Stadtentwicklung

An der Haupt- und Heckerstraße in Tiengen ist der Weg frei für die Stadtentwicklung

Es gibt erste Pläne für eine Neunutzung des Volksbankgeländes an der Haupt- und Heckerstraße in Tiengen. Die planungsrechtlichen Grundlagen werden im Bau- und Umweltausschuss beraten.

Die Stadt Waldshut-Tiengen ist am Montagabend einen Schritt nähergekommen an die Neunutzung des Volksbankgeländes an der Haupt- und Heckerstraße in Tiengen. Nach Vorberatung im Bau- und Umweltausschuss hat der Gemeinderat den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans „Hauptstraße – Heckerstraße“ gefasst. Der vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Wick und Partner (Stuttgart) verfasste Bebauungsplan setzt noch keine konkreten Nutzungen des Geländes fest, sondern schafft zunächst einmal die grundsätzlichen planungsrechtlichen Grundlagen für die städtebauliche Nutzung des Areals.

Dem vorgestellten Bebauungsplan zufolge, soll das Volksbankareal entlang der Hauptstraße und der Heckerstraße, angelehnt an die heutige Bebauungshöhe, eine rund 17 Meter hohe Bebauung aufweisen. Das entspricht in etwa vier Geschossen, einschließlich eines Dachgeschosses. Dieser Baukörper soll entsprechend dem Stadtbild ein Schrägdach aufweisen. Die dahinter in der Arealmitte liegenden Bauten sollen niedriger und mit Flachdächern ausgeführt werden. Dabei sind die Flachdächer zu begrünen, außer, sie werden als Terrassen genutzt. Das Maß der baulichen Nutzung des rund 0,3 Hektar großen Areals wird mit der Grundflächenzahl von 0,7 festgelegt, was eine nicht vollständige Überbauung bedeutet.

Im östlichen Bereich des Planungsgebiets wird mit Rücksicht auf die Nachbargrundstücke die Frontbebauung abgesenkt, dies soll ebenso im südöstlichen Bereich erfolgen. Als Autoabstellplatz für das gesamte Areal ist eine die ganze bebaute Fläche umfassende Tiefgarage vorgesehen, außerdem oberirdische Parkplätze im innenliegenden Bereich des Grundstücks. Dieser Innenbereich soll außerdem zum Teil mit Bäumen begrünt werden.

Zur Sicherstellung der Realisierung von Vorhaben mit Einzelhandels- und Dienstleistungsschwerpunkt wird im Bebauungsplan eine abweichende Bauweise als offene Bauweise und ohne Beschränkung der Gebäudelänge festgesetzt. Der im Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats vorgestellte Bebauungsplan für dieses Areal setzt das Planungsgebiet als Kerngebiet fest, in dem außer der Nutzung durch Handel und Dienstleistung auch Wohnnutzung ausdrücklich erlaubt ist. Schank- und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe sind in diesem Gebiet dagegen nicht erlaubt, ebenso nicht erlaubt sind Tankstellen und Vergnügungsstätten.

Tiengen Innenstadt

Zwei große Bauprojekte kennzeichnen die aktuelle städtebauliche Entwicklung von Tiengen. Hauptsraße/Heckerstraße: Auf dem Areal der Volksbank soll ein neues Geschäfts- und Dienstleistungszentrum mit Wohnungen entstehen. Parkplatz Sulzerring: Der Parkplatz zwischen Sulzerring und ehemaliger B 34 sowie das dortige ehemalige Autohaus sollen mit einem Geschäftshaus überbaut werden.