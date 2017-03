Waldshut-Tiengen Amtsgericht: Geschäftsfrau muss wegen Veruntreuung 1800 Euro Strafe zahlen

Amtsrichterin Bianca Stoll hat eine Geschäftsfrau zum Zahlen einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. Die Inhaberin eines insolventen Betriebes hatte die Sozialabgaben für 24 Arbeitnehmer nicht abgeführt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kreis Waldshut (hjh) Die ehemalige Inhaberin eines Geschäftes in einer Stadt des Landkreises muss 1800 Euro Geldstrafe bezahlen, weil sie über Monate keine Sozialversicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten abführte. Grund für die Veruntreuung war angeblich der Ausfall eines zugesagten Darlehens. Amtsrichterin Bianca Stoll blieb mit 120 Tagessätzen unter dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft.

Angeklagt war das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 69 Fällen. Konkret wurden für 24 Arbeitnehmer die Sozialbeiträge nicht abgeführt, fünf Krankenkassen fehlen rund 52 000 Euro. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Insolvenzverfahren.

Die Angeklagte, vertreten von Rechtsanwältin Cornelia Freifrau Quadt, zeigte sich in der Hauptverhandlung, in der sie sich lediglich gegen die Höhe des Strafbefehls wandte, den Sachverhalt aber einräumte, reumütig und in Tränen. Eigentlich sei ihr Ehemann, der im Saal war, der Zuständige gewesen. Sie habe sich um den Betrieb, er um die Finanzen gekümmert. Zum finanziellen Engpass kam es angeblich, als ein Geldgeber, der eine Million Euro für die Expansion des Unternehmens vorschießen wollte, krankheitshalber als Kreditgeber ausfiel. Unter der Forderung der Anklägerin blieb die Einzelrichterin wegen des Geständnisses der nicht vorbestraften Frau und wegen der wirtschaftlichen Lage der Familie, die für fünf Kinder aufkommen muss.