Waldshut-Tiengen Am Kinder- und Familientag der Chilbi Waldshut gibt es Spaß zu ermäßigten Preisen

Der Chilbi-Kinder- und Familientag kommt gut an bei Besuchern und Schaustellern.

Heiß strahlte am Dienstag beim Kinder- und Familientag die Sonne auf den Chilbi-Vergnügungsplatz. Es herrschte reger Trubel, besonders viele jüngere Kinder waren mit ihren Familien unterwegs. Schon seit Jahrzehnten gewähren die Schausteller an diesem Tag Preisnachlässe im Schnitt von rund 20 Prozent. Vier Euro statt fünf Euro kostete beispielsweise das Bungee-Springen und 1,50 Euro statt 2 Euro das Karussellfahren bei Peter Buhmann aus Freiburg, bei zehn Fahrten nur noch einen Euro. Wie auch bei vielen anderen Fahrgeschäften, war bei ihm am Kinder- und Familientag viel los und auch an den anderen Tagen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Buhmann. Seine Familie ist Stamm-Schausteller bei der Chilbi. Sie kommt nach seiner Aussage mindestens seit 50 Jahren zur Waldshuter Chilbi.

Hochbetrieb herrschte auch nebenan beim Autoscooter-Fahrgeschäft, das aus dem Stuttgarter Raum kommt und zum ersten Mal bei der Chilbi dabei war. Ein Verantwortlicher bestätigte, dass es sehr gut lief. Beim Fahrgeschäft „Chaos“ wird der Chilbiplatz von einem Mitarbeiter ein gutes Pflaster genannt, auf dem platzbedingt weniger Konkurrenz da sei, der beste Tag sei aber nicht der Kinder- und Familientag, sondern immer der Chilbi-Abschlusstag mit dem großen Feuerwerk.