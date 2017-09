Waldshut-Tiengen Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur wandeln Interessierte auf den Spuren der Glaubensgemeinschaft

Führungen am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur werden vom Freundeskreis Jüdisches Leben angeboten. Die nächste Jüdische Kulturwoche findet im Herbst 2018 statt.

Reges jüdisches Leben fand auch in Tiengen mit den Nationalsozialisten ein jähes Ende. Die Erinnerung an das friedliche Miteinander, das in Zerstörung, Vertreibung und Deportation mündete, hält der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen mit Projekten und Aktivitäten wach. Eine davon ist seit einigen Jahren die Teilnahme am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur, der am ersten Sonntag im September in 30 Ländern stattfindet. In Veranstaltungen verschiedenster Art stehen das Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Kultur im Mittelpunkt.

Wie auch in den vergangenen Jahren, hatte der Freundeskreis Führungen organisiert. Rund 45 Interessierte begrüßte Martina Bucher-Nezirovic im Namen des Freundeskreises. "Es war in Tiengen eine wechselseitige Bereicherung in vielen Bereichen, die jüdische Kultur wurde geachtet", sagte sie. Wie viel Zerstörung und Unrecht folgten, machten danach Monika Geng und Gebhard Kaiser, beide aktive Mitglieder des Freundeskreises, bewusst. Monika Geng führte ihre Gruppe durch die Gassen Tiengens und erzählte – soweit bekannt – die Geschichte von jüdischen Bürgern, ihren einstigen Geschäften und Einrichtungen.

Immer wieder beugten sich die Teilnehmer auch über ins Trottoir eingelassene Stolpersteine, die an jüdische Bürger erinnern und auf Initiative des Freundeskreises verlegt wurden. Gebhard Kaiser führte seine Gruppe zum Gurs-Mahnmal und zum jüdischen Friedhof, dessen Gräber in der Reichspogromnacht fast vollständig zerstört wurden, Mahnmale halten die Erinnerung aufrecht. Im Rahmen der Führungen konnte auch die Dauerausstellung "Fünf Jahrhunderte Jüdisches Leben in Tiengen" im Heimatmuseum besucht werden. Nächstes Jahr im November veranstaltet der Freundeskreis, wie schon 2012, in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt eine Jüdische Kulturwoche.