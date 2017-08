Waldshut-Tiengen Alt-Stadtrat Günter Heinrich (SPD) feiert seinen 80. Geburtstag

Die Lauchringer SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter und weitere SPD-Weggefährten gratulieren Günter Heinrich zum runden Geburtstag. Heinrich war viele Jahre SPD-Fraktionsvorsitzender im Waldshut-Tiengener Gemeinderat.

Anlässlich seines 80. Geburtstages freute sich Altstadtrat und früherer SPD-Fraktionsvorsitzender Günter Heinrich über den Besuch der Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter als SPD-Kreisvorsitzende, sowie über ehemalige SPD-Weggefährten aus dem Gemeinderat, wie dem Fraktionsvorsitzenden Gerhard Vollmer, Stadträtin und OB-Stellvertreterin Sylvia Döbele, sowie den Altstadträten Wolfgang Hörr und Wolfgang Hauser. Stadtrat Gerhard Vollmer, der Heinrichs Nachfolger als Fraktionsvorsitzender ist, hatte eine besondere Überraschung dabei, indem er Günter Heinrich in Würdigung seiner 25-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender der SPD-Fraktion zum Ehrenfraktionsvorsitzenden ernannte.

Heinrich war es immer hervorragend gelungen, die Fraktion aus Waldshutern, Tiengenern und auch Gurtweiler Mitgliedern harmonisch und konfliktfrei zu führen, hieß es in der Würdigung. Er leitete die SPD-Fraktion von 1984 bis 2009 und war von 1980 bis 2014 Mitglied des Waldshut-Tiengener Gemeinderates. In seiner Ära wurden markante Meilensteine in der Entwicklung der Gesamtstadt gelegt.

So der Bau der beiden Fußgängerzonen, die bauliche und fachliche Weiterentwicklung des Krankenhauses, das Viehmarktplatzareal mit der Tiefgarage, das Parkhaus beim Kornhaus sowie die Umgestaltung des Johannisplatzes, der Bau des Sportstadions in Tien-gen und die bauliche Entwicklung des Wohngebietes Aarberg, um hier nur einige zu nennen.

Bereits vor mehreren Jahren wurde Günter Heinrich, der auch kurzzeitig Kreisrat war und dem SPD-Kreisvorstand angehörte, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Da er auch als Awo-Kreisvorsitzender langjährig tätig ist, viel in seine Amtszeit auch die von der Awo betreuten Einrichtungen, Seniorenheim in Wutöschingen und das betreute Wohnen in der Tiengener Bahnhofstraße. In den Reigen der Gratulanten reihte sich auch Bürgermeister Joachim Baumert ein, der die Geburtstagsglückwünsche der Stadt überbrachte und Isa Hess, die für den SPD-Ortsverein Waldshut gratulierte.