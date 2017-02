Waldshut-Tiengen Alle Bilder: So glamourös war der Düengemer Obed

Der Düengemer Obed hat die Besucher unter dem Thema Hollywood in die Filmwelt Amerikas entführt. Die Akteure glänzten mit Witz, Eleganz und Grazie. Das Publikum hat die glamouröse Show sichtlich genossen.

Tiengen – Unter den Klängen des Spielmannszugs der Bürgerwehr marschierten die Gruppen der Narrenzunft 1503 Tiengen ein und ein großes Fasnachtsspektakel nahm seinen Lauf. Nach ein paar Neuerungen im vergangenem Jahr, zeigte auch der diesjährige Düengemer Obed in der voll besetzten Stadthalle Klasse. Unter dem Motto Hollywood brachte er den närrisch aufbereiten Glanz großer amerikanischer Filme, Hits und Stars unters bunt kostümierte Narrenvolk. Mit einer Vielzahl von Programmpunkten, Stimmungsmusik des Wutach-Trios, Losverkauf (Narrenbaumgewinnerin ist Brigitte Herzog) und Oscars für die schönsten Kostüme, wurde ausgelassen gefeiert.

Zunächst wurde der „Altmeister“ des Düengemer Obeds, Dietmar Fritz, geehrt. Seit dem ersten Düengemer Obed 1984 hat er fast 30 Mal als Regisseur und Organisationsleiter die Fäden zusammengeführt. Danach standen die Narrenzunftgruppen und einige Gäste auf der Bühne. Johannes Sandrock (Zunftrat) und Markus Wolkowski (Henker) führten wie schon im vergangenem Jahr souverän und lässig durch das Programm.

Die Katzenrölli begeisterten im Nonnenkostüm mit dem live gesungenen „I will follow him“. Schnurrewyber, Historische Trachtengruppe und Fahnenschwingerinnen schwangen zu „Singing in the rain“, „Pretty Woman“ und „Foodloose“ mit viel Pep das Tanzbein. Den Saal zum Toben brachten die Henker, die bei ihrer Tanzdarbietung vor Sex-Appeal nur so strotzten und sich sogar noch die Netz-Shirts vom Leib rissen. Zwischendurch plauderten zwei Garderobefrauen (Heidi Maier und Dela Funk) ungeniert über Gott und die Welt. Als besondere Gäste unterhielten eine charmant singende Doris Day (Marion Král) und ein gewitzter Günter Herzog mit einem tollen Lied- und Sprechvortrag.

Wie immer hatte das letzte tänzerische Wort das Zunftratsballet, das seine ganze Grazie bei Tom Jones „Sex Bomb“ ausspielte. Die einzige, die mit etwas gemischten Gefühlen den Abend erlebt haben dürfte, war Nikola Kögel. Sie muss sich in ihrer Funktion als Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft Tiengen am Samstag vor dem Narrengericht verantworten und ist mit den Worten von Zunftmeister Ralf Siebold, körperlich gesehen, nicht mehr lange an einem Stück zu sehen.