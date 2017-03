Tiengen Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Hauptstraße einen Rollerfahrer ohne Führerschein und abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Tiengen – Bei einer Polizeikontrolle in der Hauptstraße wurde bei einem 40 Jahre alten Mann auf einem Motorroller Atemalkohol festgestellt. Die Polizei hatte ihn am Donnerstag gegen 11 Uhr angehalten und überprüft. Ein Test ergab einen Wert von 0,84 Promille. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein für das Kleinkraftrad. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr versichert, an ihm war noch das Versicherungskennzeichen vom Vorjahr angebracht.